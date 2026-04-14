LGU+, 유심 교체 첫날 18만건 처리

LG유플러스가 유심 업데이트와 교체 첫날 18만 1009건을 처리한 것으로 나타났다.

유심 업데이트가 9만 5986건, 유심 교체가 8만 5023건이다.

LG유플러스는 지난 13일부터 전 가입자 대상으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 순차 진행하고 있다.

울릉도 어업인복지회관에 마련된 유심 업데이트 및 무료 교체 부스

유심 업데이트가 가능한 고객은 U+one 앱과 홈페이지를 통해 직접 조치할 수 있으며, 매장에서 유심 업데이트 또는 유심 교체를 원하는 고객은 사전 예약 후 방문해 조치를 받고 있다.

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홍범식 LG유플러스 대표는 13일 서울 종로3가역 직영점과 종각역 파트너사 매장을 방문해 유심 업데이트와 무료 교체 현장을 점검하고, 고객의 불편사항이 없도록 운영해달라고 임직원들에게 당부했다.

이재원 LG유플러스 컨수머부문장은 “운영 첫날에는 일시 지연 현상이 있었지만, 용량 증설 등 추가작업을 통해 서비스를 안정화하고 고객 불편을 최소화하면서 보다 강화된 보안 체계를 차질 없이 적용해 나가겠다”고 말했다.