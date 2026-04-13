LGU+ "유심 교체 예약자 17만명, 유심 재고 377만장"

LG유플러스가 오늘(13일)부터 알뜰폰을 포함한 모든 무선 가입자 대상으로 무상 유심 교체와 업데이트를 진행키로 한 가운데 유심 부족 현상은 크게 일어나지 않을 것으로 보인다.

이날 LG유플러스에 따르면 전날 오후 8시 기준 유심 관련 매장 방문 예약자는 누적 17만 903명이다.

LG유플러스 가입자 가운데 유심 교체 또는 업데이트를 위한 매장 방문 예약자는 약 1.4%를 차지하는 수다. 알뜰폰 가입자 역시 전체 대상에서 0.2%가 매장 방문을 예약했다.

유심 교체와 업데이트 계획이 사전에 마련되면서 유심 재고에는 큰 문제가 없다는 평가다.

LG유플러스는 현재 377만 장의 유심카드 재고를 확보하고 있고, 일주일 동안 시스템에 등록할 수 있는 이심 수도 200만에 이른다.

이에 따라 예약하지 않고 매장을 방문하더라도 유심 교체나 업데이트에는 큰 불편이 없을 전망이다.

다만, 유심 교체에 따른 매장 혼잡과 교체 시행 초기 현장의 혼잡을 고려해 회사 측은 예약 후 방문을 권장했다. 매장 방문시 대기 시간을 줄이기 위해서도 예약이 편리하다는 설명이다.

매장 방문시에는 본인 확인을 위해 신분증과 사용 중인 휴대폰을 지참해야 한다.

대리인이 방문하는 경우 본인 확인 위임 절차에 따른 관련 서류가 필요하다. 대리인과 본인의 신분증을 모두 챙기고 명의자의 휴대폰과 유심을 준비해야 한다.

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매장 방문을 예약한 뒤 시간과 장소를 바꾸려는 경우 다시 예약하면 된다.

한편, LG유플러스는 가입자식별번호(IMSI) 체계에 난수를 도입한 새로운 보안 체계를 적용해 고객 보호 수준을 높이기 위해 유심 교체와 업데이트를 진행한다고 밝혔다.