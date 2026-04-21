LGU+, 유심 교체·업데이트 비율 5% 돌파

LG유플러스가 가입자식별번호(IMSI) 핸드폰 번호 적용 논란으로 유심 교체 조치를 시작한 지 8일 만에 알뜰폰 포함 전체 가입자 100명 중 5명이 유심을 바꾼 것으로 나타났다.

21일 LG유플러스에 따르면 지난 13일부터 전날 오후10시까지 알뜰폰 포함 누적 유심 교체 건수는 86만 8964, 누적 교체율은 5.1%를 기록했다.

구체적으로 실물 유심 교체는 누적 49만 1638건, 앱 내 유심 업데이트는 37만 7326건으로 집계됐다.

LG유플러스 상암 사옥 (사진=지디넷코리아)

유심 교체 건수 중 반절 정도는 사전 예약으로 매장을 방문해 교체를 진행한 것으로 나타났다. MNO 37만 4245건, MVNO 2만 2073건, 도합 39만 6318건이 매장 방문 예약 건수로 확인됐다. 이는 전체 교체 건수 86만 8964건의 약 45%에 달한다.

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LG유플러스는 IMSI 보안 우려를 해소하기 위해 연말까지 모든 가입자를 대상으로 유심 업데이트와 무료 교체를 진행한다. IMS 체계에 난수를 도입한 새로운 보안 체계를 적용하는 것이 목표다. 가입자는 'U+원' 앱과 홈페이지를 통해 비대면으로 유심 업데이트를 할 수 있으며, 사전 예약 후 매장 방문도 가능하다.

LG유플러스 관계자는 “충분한 유심 물량 확보와 정확한 안내를 통해 고객 보호 조치를 차질 없이 이어가겠다”고 말했다.