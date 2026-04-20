카카오VX, 아마추어 골퍼 대상 마스터즈 챔피언십 개최

카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)는 대우건설, 현대자산운용, 캐리박스 등 기업과 제주특별자치도골프협회와 함께 ‘제1회 푸르지오·아덴힐CC 아마추어 마스터즈 챔피언십’을 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 대회의 예선은 오늘부터 다음달 17일까지 전국 ‘프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’과 ‘프렌즈 스크린 T2’ 매장에서 진행된다. ‘프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’ 매장에서는 로그인한 뒤 그랑프리 메뉴에 들어가서, ‘프렌즈 스크린 T2’ 매장에서는 프렌즈 스크린 공식대회에 입장해 ‘제1회 푸르지오·아덴힐CC 아마추어 마스터즈 챔피언십’을 선택한 뒤 아덴힐CC 코스에서 라운드를 즐기면 된다. 예선 온라인 대회는 순위 시상으로 아덴힐CC 1박2일 골프 패키지 상품과 행운 순위 시상으로 ‘프렌즈 스크린’ 금액권 등 다양한 경품이 제공된다.

본선 및 결선인 오프라인 대회는 전국 ‘프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’과 ‘프렌즈 스크린 T2’ 매장 예선에서 선발된 순수 아마추어 골퍼 100여 명이 6월 12~13일 이틀간 멋진 자연 경관을 자랑하는 제주도 아덴힐CC에서 자웅을 겨룬다. 제주특별자치도골프협회가 주관하고 대우건설과 현대자산운용, 캐리박스가 공식 후원사로 참여해 힘을 보탠다. 본선 참가자들에게는 선발 지원금 20만원을 제공하고, 남녀 각각 1위 우승자에게 상금 500만원, 2위에게 상금 100만원이 주어진다. 대회와 관련한 자세한 내용은 ‘프렌즈 스크린’ 앱에서 확인할 수 있다.

관련기사

카카오 VX, 아마추어 골퍼 대상 마스터즈 챔피언십 개최.

카카오 VX 관계자는 “본적적인 골프 시즌을 맞아 국내 굴지 기업들, 제주특별자치도골프협회와 함께 아마추어 골퍼들을 위한 대회를 준비했다”며 “이번 대회가 아마추어 골프업계의 저변을 확대하고 제주도 골프산업을 활성화하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

한편 카카오 VX는 올해도 골퍼의 만족도 향상과 더불어 우리나라 전역의 골프장이 고루 성장하는 데 힘을 보탤 계획이다.