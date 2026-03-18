카카오VX, '카카오골프예약' 웹 서비스 출시

카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)는 ‘카카오골프예약’ 웹 서비스를 시작했다고 18일 밝혔다. 선보인다.

2019년 출시된 ‘카카오골프예약’ 플랫폼은 구글 플레이 선정 2020년 올해의 인기 앱 톱10에 선정된 데 이어 매년 성장 지표를 경신해 왔다.

이번 웹 서비스 결정은 인공지능(AI) 서비스 활용도가 높아짐에 따라 다양한 기기 환경에 맞춘 접속 편의성이 필요하다는 판단 때문이다.

카카오 VX, 카카오골프예약 웹 서비스 출시.

카카오골프예약 플랫폼 이용자는 모바일과 PC 구분없이 어느 경로에서도 실시간 골프장 정보와 예약 가능 시간을 보다 편리하게 확인할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

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카카오 VX 관계자는 “이용자들이 언제, 어디서, 어느 기기에서도 ‘카카오골프예약’과 자유롭게 연결해 더욱 손쉽게 서비스를 즐기실 수 있다”며 “고객 의견과 업계 변화 트렌드를 적극 반영해 계속 업그레이드하겠다”고 밝혔다.

한편 카카오 VX는 올해도 골퍼의 만족도 향상과 더불어 우리나라 전역의 골프장이 고루 성장하는 데 힘을 보탤 계획이다.