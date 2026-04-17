문체부, ‘세계 책과 저작권의 날’ 맞아 저작권 보호 캠페인 추진

문화체육관광부는 한국저작권위원회, 한국저작권보호원과 함께 30일까지 ‘저작권 보호 캠페인’을 추진한다고 17일 밝혔다.

이번 캠페인은 유네스코가 제정한 ‘세계 책과 저작권의 날’인 4월 23일을 계기로 마련됐다. 문체부는 이를 통해 책과 저작권이 지닌 의미를 되새기고, 창작자의 권리를 존중하는 문화를 국민 일상에 확산할 계획이다.

캠페인 기간에는 토크콘서트와 공모전 사전홍보, 국립중앙도서관 현장 행사 등 다양한 온·오프라인 프로그램이 진행된다. 오는 23일에는 창작자와 시민이 직접 소통하는 저작권 토크콘서트가 열린다. 김겨울 작가는 교보문고 광화문점에서 ‘저작권 보호로 만들어가는 책의 미래’를 주제로 독자들과 만나고, 김성우 박사는 경남 진주 저작권박물관에서 ‘인공지능과 저작권, 리터러시’를 주제로 강연할 예정이다.

저작권 인식 제고 공모전도 연계해 홍보한다. 문체부는 5월 열리는 공모전에 앞서 4월 23일부터 접수 전까지 공모전 누리집에서 참여 의사 등록과 기대평 작성 등 사전홍보 행사를 진행한다. 올해 공모전은 저작권을 보호하고 존중하는 내용을 담은 시와 산문을 접수하며, 우수작 50편을 선정해 11월 국무총리상과 문체부 장관상, 세계지적재산권기구 특별상, 한국저작권위원장상 등과 함께 총 1250만원 상당의 상금을 수여할 계획이다.

지역사회와 기업, 도서관도 캠페인에 참여한다. 전국 100개 서점은 23일부터 30일까지 ‘책을 사랑하는 마음, 저작권을 존중하는 마음’이라는 메시지를 담은 책갈피 10만부를 배포한다. 카카오는 카카오브런치를 통해 ‘세계 책의 날’ 기념 독서클럽을 운영하고, 저작권 존중 메시지를 전파할 예정이다. 국립중앙도서관은 23일 방문객을 대상으로 저작권 퀴즈와 키오스크 룰렛 이벤트를 진행한다.

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온라인 행사도 이어진다. 위원회와 보호원은 각각 사회관계망서비스를 통해 17일부터 23일까지 슬로건 선택 퀴즈와 빈칸 채우기 행사를, 23일부터 30일까지는 홍보영상 댓글 참여와 등장인물 선택 이벤트를 진행한다. 특히 위원회 홍보대사 리아킴이 참여한 영상도 활용해 저작권에 대한 관심을 높일 계획이다.

김재현 문체부 문화미디어산업실장은 “이번 캠페인은 책을 사랑하는 마음과 저작권을 존중하는 문화를 일상에 확산하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “많은 국민이 저작권의 가치를 되새기고 실천하는 데 함께해 주기를 기대한다”고 밝혔다.