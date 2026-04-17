문체부, 한국문화관광연구원 신임 원장에 맛 칼럼니스트 황교익 임명

문화체육관광부(문체부)는 17일 한국문화관광연구원 원장에 황교익 씨를 임명하고 임명장을 수여했다고 밝혔다.
신임 원장 임기는 3년이다.
황 신임 원장은 농민신문사 기자와 부장을 지냈고, 향토지적재산본부 연구위원, 서울공예박람회 총감독, 부산푸드필름페스타 운영위원장 등으로 활동해 왔다.
또한 대중의 삶과 문화에 대한 성찰을 바탕으로 저술과 방송, 강연 등 여러 매체를 통해 활동해 왔다.
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한국문화관광연구원은 문화예술과 문화산업, 관광 진흥을 위한 연구와 조사, 평가를 목적으로 2002년 통합 개원한 기관이다. 문화기본법에 따라 정책 개발 지원과 통계 생산·분석 등 분야별 책무를 수행하고 있다.
최휘영 문체부 장관은 “신임 원장은 깊은 통찰과 다양한 현장 경험을 바탕으로 한국문화관광연구원을 혁신하고 기관이 ‘케이-컬처’를 선도하는 연구기관으로 도약하는 데 크게 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.