문체부 콘텐츠 R&D 확대, 현장 체감은

문체부가 올해 콘텐츠 연구개발 투자를 크게 늘리며 지원 확대에 나섰다. 예산은 역대 최대 수준으로 커졌고, 신규 과제도 60건 넘게 확정됐다. 이제 관심은 이 확대가 실제 현장에서 언제, 어떤 변화로 체감되기 시작하느냐에 쏠리고 있다.

문체부는 2026년 콘텐츠 기술혁신을 위한 연구개발 예산을 1515억원으로 편성했다. 2025년 예산 1062억원과 비교하면 42% 늘어난 규모다. 이를 통해 ‘K-컬처 AI 산소공급 프로젝트’를 뒷받침하겠다는 의지로 풀이된다.

콘텐츠 산업을 둘러싼 기술 경쟁이 AI 중심으로 빠르게 재편되는 상황에서, 연구개발 투자를 통해 제작과 유통, 기술혁신 역량을 함께 끌어올리겠다는 방향을 분명히 한 셈이다.

정책은 이제 선언 단계를 넘어 실제 집행 국면으로 들어가고 있다. 문체부는 2026년 문화체육관광 연구개발사업 신규과제로 14개 사업, 62개 과제를 확정했고, 연구개발기관 선정과 협약 체결을 4월부터 7월까지 진행한다고 밝혔다.

문체부가 그리고 있는 청사진도 비교적 또렷하다. 콘텐츠 R&D 확대는 단순한 예산 증액이 아니라 AI와 기술혁신을 콘텐츠 정책의 핵심 축으로 삼겠다는 흐름과 맞물려 있다.

다만 현장 체감이 본격화하려면 아직 몇 단계가 더 남아 있다. 예산 확대와 과제 확정, 수행기관 선정 일정까지가 제시된 단계라면, 앞으로는 과제가 실제 어느 분야에 배분되고 어떤 기관이 맡아 수행할 것인지, 그 결과가 산업 경쟁력 강화로 이어지는지가 중요해진다.

결국 콘텐츠 기업과 제작 현장, 기술기업이 체감하는 변화는 예산 규모 자체보다 집행 속도와 성과가 연결될 수 있느냐에 달렸다.

문체부의 콘텐츠 R&D 확대 행보는 이미 시작됐고 무게중심은 집행과 성과로 옮겨가게 됐다. 결국 중요한 것은 늘어난 예산이 현장에 얼마나 빨리 닿고, 그 결과가 제작 효율과 기술 경쟁력, 사업화 성과로 얼마나 선명하게 돌아오느냐다. 올해 상반기 진행될 수행기관 선정과 협약 체결은 그 첫 단추가 될 것으로 보인다.

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콘텐츠 업계의 한 관계자는 “문체부가 예산을 늘리고 과제도 확정한 만큼 이제부터는 집행 단계에서 어떤 분야에 우선순위를 둘지, 또 수행기관 선정이 얼마나 현장 친화적으로 이뤄질지가 중요하다”라고 말했다.

이어서 “연구개발이 단순 실증이나 시범사업에 머무는지, 아니면 제작 효율 개선과 인력 부담 완화, 기술사업화, 해외 진출 경쟁력 강화까지 연결되는지를 기준으로 체감하게 될 것 같다”라고 기대를 보였다.