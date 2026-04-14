문체부 신임 산하기관장 인선 잇따라…장기 공백 해소 신호탄

문화체육관광부(문체부)가 산하 공공기관과 유관기관 수장 인선을 연이어 발표하면서 장기간 이어진 기관장 공백 해소에 속도를 내고 있다.

문체부 발표에 따르면 지난 6일 예술의전당과 국립오페라단, 국립심포니오케스트라 인선을 시작으로 9일에는 한국출판문화산업진흥원과 세종학당재단, 국제방송교류재단 이사진·감사 임명이 이어졌고, 10일에는 국립정동극장 신임 대표이사 임명도 단행했다.

문화예술과 공연, 출판, 한국어 확산, 국제홍보 분야를 아우르는 연쇄 인선이라는 점에서 문체부가 주요 정책 집행 라인을 다시 세우는 것 아니냐는 해석이 나온다.

가장 먼저 인선이 집중된 곳은 공연예술 분야다. 문체부는 6일 예술의전당 사장에 장한나 씨를, 국립오페라단 단장 겸 예술감독에 박혜진 씨를, 국립심포니오케스트라 대표이사에 유미정 씨를 각각 임명했다고 밝혔다.

공연예술계 핵심 기관 세 곳의 수장이 같은 날 새로 채워지면서 올해 문체부 공연예술 정책과 현장 운영 기조에도 변화가 생길 수 있다는 관측이 나온다.

이들 기관 가운데 일부는 임기 종료 이후 후임 선임이 늦어지거나 공석 상태가 이어지며 조직 안정성과 중장기 운영 방향을 둘러싼 우려가 누적돼 왔다.

출판과 한국어 정책 축에서도 인선이 이어졌다.

문체부는 9일 한국출판문화산업진흥원 신임 원장에 김승수 전 전주시장을, 세종학당재단 신임 이사장에 전우용 한양대 동아시아문화연구소 연구교수를 임명했다고 발표했다. 출판 진흥과 한국어·한국문화 확산을 맡는 대표 기관 수장이 같은 날 새로 채워진 셈이다.

특히 출판진흥원은 1년 넘게 원장 공백이 이어졌던 기관으로 그간 직무대행 체제가 길어지면서 정책 추진 동력과 조직 운영의 안정성 측면에서 우려가 제기돼 왔다. 이번 인선은 지연됐던 정책 집행 체계를 정상화하려는 성격으로도 읽힌다.

같은 날 국제방송교류재단 비상임 이사 4명과 감사 1명 임명도 이뤄졌다. 기관장 선임과는 결이 다르지만 아리랑TV를 운영하는 국제방송교류재단의 거버넌스 정비까지 같은 시기에 병행됐다는 점은 눈길을 끈다. 개별 기관 공석 해소를 넘어 분야별 기관 운영 체계를 폭넓게 손보는 흐름으로 볼 여지가 있다는 뜻이다.

10일 국립정동극장 대표 임명도 진행됐다 문체부는 신임 대표에 서승만 씨를 임명했다.

물론 일부 인선을 두고 전문성을 지적하는 목소리와 보은인사가 아니냐는 지적도 꾸준하다. 특히 연예인과 예술인 출신 인사가 임명된 사례를 두고 각 기관이 당면하고 있는 문제를 해결하기 위한 전문성을 지니고 있을지에 대한 의문부호도 따라붙는다.

그럼에도 이번 인선은 일부 기관장 공백으로 대외 의사결정과 예산 집행, 중장기 사업 추진, 조직 쇄신이 모두 늦어질 수 있다는 우려를 해소해준다는 점에 의미가 있다는 평가다.

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한국콘텐츠진흥원

문체부가 산하기관장 인선에 속도를 내고 있지만 마무리가 된 것은 아니다. 한국콘텐츠진흥원은 원장 재공모 절차가 다시 진행 중이고, 국립국악원과 서울예술단도 여전히 장기 공백 기관으로 거론되고 있기 때문이다.

콘테츠 업계 한 관계자는 "기관장 공백 해소 자체가 곧바로 조직 안정과 정책 성과로 이어지는 것은 아니다"라며 "새 수장들이 각 기관의 밀린 현안을 얼마나 빠르게 정리하고, 문체부의 올해 정책 기조를 현장 실행력으로 전환하느냐가 다음 평가 기준이 될 것이다"라고 말했다.