문체부, 아동도서 세계시장 공략 본격화...‘케이-그림책’ 들고 볼로냐로

문화체육관광부(문체부)는 한국출판문화산업진흥원이 세계 최대 아동출판 저작권 거래 전문 도서전인 ‘볼로냐아동도서전’에 참가해 한국 아동 출판콘텐츠의 해외 진출 확대에 나선다고 13일 밝혔다.

문체부는 출판진흥원과 함께 오는 16일까지 이탈리아 볼로냐 피에레에서 열리는 ‘제63회 볼로냐아동도서전’에 참가한다고 밝혔다. 이번 도서전에서 문체부와 출판진흥원은 한국 그림책과 아동문학의 경쟁력을 알리고, 실질적인 판권 수출 성과를 내는 데 초점을 맞출 계획이다.

볼로냐아동도서전은 매년 90개국 이상, 1500여개 출판 관계자가 참여하는 세계 최대 규모의 아동출판 저작권 거래 전문 행사다. 올해 한국은 352㎡ 규모의 한국관을 꾸리고, ‘수출상담관’과 ‘작가홍보관’을 중심으로 수출 상담과 작가 홍보를 병행한다.

2026 볼로냐아동도서전 작가 홍보관 이미지

수출상담관에서는 국내외 출판사 간 1대1 사업 상담이 집중적으로 이뤄진다. 창비, 사계절출판사, 다산북스 등 국내 출판사 39개사가 개별 부스를 운영하고, 전문 에이전시가 현장 참가가 어려운 27개사의 위탁도서 100종에 대한 수출 상담을 맡는다. 문체부는 해외 구매자와의 사전 상담 연계, 전문 통역 인력 배치, 참가사 영문 소개집 제작 등을 통해 현장 상담을 지원할 예정이다.

오는 14일에는 국내외 출판 관계자들이 교류하는 ‘네트워킹 데이’도 열린다. 도서전이 끝난 뒤에는 전시 도서를 세종학당과 현지 대학교 등에 기증해 한국 출판콘텐츠의 현지 접점도 넓힐 계획이다. 지난해에는 수출상담관에 국내 출판사 40개사가 참여해 556건의 수출 상담을 진행한 바 있다.

작가홍보관에서는 한국 아동출판의 창작 역량과 다양성을 보여주는 전시와 프로그램이 이어진다. 도서전에 직접 참가하는 김유대, 박건웅, 소윤경, 이승연, 조오 등 작가 5인과 권정민, 노인경, 안효림, 윤강미, 이수연, 이순옥, 조수진, 조원희, 하수정, 휘리 등 전시작가 10인의 대표작을 포함해 총 109권이 전시된다.

현장에서는 작가 프로그램도 총 16회 운영된다. 김유대 작가의 그림책 작업 워크숍, 박건웅 작가의 ‘황금동 사람들’ 즉흥 그림 그리기, 소윤경 작가의 전통 소재 활용 그림책 강연 등이 진행될 예정이다.

이번 도서전에서는 국제적으로 주목받는 한국 작가와 수상작을 소개하는 특별 세션도 마련된다. ‘아동문학계의 노벨상’으로 불리는 ‘2026 한스 크리스티안 안데르센상’ 글 부문 최종 후보에 오른 이금이 작가의 특별 강연이 열리고, 올해 3월 볼로냐라가치상을 받은 한국 작품들을 중심으로 북토크와 특별 전시도 진행한다.

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올해 한국 작품 가운데서는 이억배·사계절출판사의 ‘오누이 이야기’가 특별부문인 ‘우화&옛이야기’ 대상에 선정됐고, 전보라·토끼섬의 ‘마음 그릇’은 오페라프리마 특별언급, 이경국·로이북스의 ‘상상 금지!’는 볼로냐라가치 크로스미디어상 특별언급을 받았다.

최성희 문체부 콘텐츠미디어산업관은 “올해도 어김없이 한국 작가들의 볼로냐라가치상 수상 소식과 함께 한국 그림책의 저력을 확인해 매우 뜻깊다”며 “볼로냐아동도서전은 세계 시장에서 한국 아동도서의 경쟁력을 확인할 수 있는 가장 중요한 교두보인 만큼, 우수한 국내 콘텐츠가 해외시장으로 활발히 뻗어나가 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 판권 수출과 현지 마케팅 활동 등 산업 성장을 적극 뒷받침해 나가겠다”고 밝혔다.