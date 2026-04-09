문체부, 세종학당재단 신임 이사장에 역사학자 전우용 임명

문화체육관광부(문체부)는 9일 세종학당재단 이사장에 전우용 씨를 임명하고 임명장을 수여했다고 밝혔다.

신임 이사장의 임기는 3년이다.

전우용 신임 이사장은 서울대에서 국사학 박사학위를 받은 역사학자로, 서울시립대 서울학연구소 연구위원, 한양대 동아시아문화연구소 연구교수, 한국학중앙연구원 객원교수 등을 지냈다.

최휘영 장관, 세종학당재단 이사장 임명장 수여

문체부는 이번 인사를 통해 세종학당이 한국어 보급 기관을 넘어 한국 문화의 가치와 맥락을 함께 전달하는 역할을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

최휘영 장관은 “신임 이사장은 한국인의 삶과 문화에 대한 연구를 바탕으로 대중과 적극적으로 소통해 온 역사학자”라며 “‘케이 컬처’에 열광하는 전 세계인들에게 한국문화의 원천인 한국어가 가진 언어적 가치뿐만 아니라 역사적·문화적 가치를 확산하는 등 세종학당의 역할에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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전우용 이사장은 1962년생으로, 서울대 국사학과 학사와 석사, 박사 과정을 거쳤다.

이후 서울시립대 서울학연구소 선임·상임연구위원, 서울대병원 병원역사문화센터 연구교수·임상교수, 한양대 동아시아문화연구소 연구교수, 한국학중앙연구원 객원교수 등을 역임했다.