문체부, 일본인 방한 수요...‘케이-관광 로드쇼’로 잡는다

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 오는 30일까지 일본 오사카, 도쿄, 후쿠오카 등 3개 도시에서 ‘케이-관광 로드쇼’를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 로드쇼는 2025년 일본의 방한객 규모가 역대 최고인 365만 명을 기록한 가운데, 방한 관광 열기를 일본 황금연휴 기간인 29일부터 5월 6일 전후로 더욱 끌어올리기 위해 마련했다. 문화체육관광부 김대현 제2차관은 30일 후쿠오카 현장을 찾아 일본 방한객 유치에 나설 예정이다.

일본은 방한 외래객 비중에서 약 20퍼센트를 차지하는 주요 시장으로, 중국에 이어 두 번째로 큰 시장이다. 일본인이 가장 많이 방문하는 나라도 한국으로 나타났다. 지난해 일본인 해외여행객 4명 중 1명꼴인 365만 명이 한국을 찾았고, 올해도 2월까지 일본 방한객 수가 45만8186명으로 전년 같은 기간 39만9199명보다 14.8퍼센트 늘며 증가세를 이어가고 있다.

일본 케이 관광 로드쇼 한국 여행 축제 홍보물

이번 ‘케이-관광 로드쇼’에서는 이러한 흐름을 살려 한식과 뷰티 등 다양한 주제의 여행상품과 지역관광 정보를 소개한다. 전국 12개 광역지방자치단체와 지역관광공사, 관광 유관 업계와 함께 “오늘 갈까? 한국!”을 주제로 일본에서 부담 없이 오갈 수 있는 여행지로서 한국의 이미지를 부각할 계획이다.

로드쇼는 9일 오사카에서 시작한다. 한국관광 설명회와 비즈니스 상담회를 열어 여행, 항공, 호텔 등 한일 관광업계 관계자 약 170명을 대상으로 한국의 지역별 관광정보를 소개하고 사업 기회를 모색한다. 양국 업계 간 교류망 강화를 위한 ‘오사카 한일 관광교류의 밤’ 행사도 함께 진행한다.

10일에는 도쿄에서 한국관광 설명회와 강연회, 비즈니스 상담회를 연다. 약 300명이 참석하는 강연회에서는 일본의 유명 여행 콘텐츠 창작자와 여행사, 한국 관광 창업기업 관계자 등이 일본인의 최신 한국 여행 흐름을 공유한다. 이후 ‘도쿄 한일 관광교류의 밤’을 통해 양국 지방자치단체와 관광업계 간 교류를 지원한다.

11일과 12일에는 도쿄 롯폰기에서 일반 소비자를 대상으로 ‘오늘 갈까? 한국! 여행 축제’를 개최한다. 약 3만 명이 방문할 것으로 예상되는 가운데, 한식과 뷰티 등 다양한 케이-컬처를 체험할 수 있는 홍보관을 운영하고, 가수 성시경 등 일본에서 활동하는 한류스타가 출연하는 토크쇼를 진행해 방문객의 관심을 끌 계획이다.

30일에는 후쿠오카에서 축제를 이어간다. 일본에서 인기가 높은 배우 황민현이 노래 공연과 함께 ‘한국관광 토크쇼’를 진행하고, 공연장 밖에서는 한식과 치유관광, 항공, 여행상품 등을 홍보하는 다양한 부스를 운영한다. 후쿠오카는 김해와 약 1시간 거리의 가장 짧은 한일 항공노선이 운항되는 지역인 만큼 방한객 유치 거점으로서 중요성이 크다. 이에 김대현 제2차관은 후쿠오카를 찾아 일본 여행업계와 방한객 유치 협력 방안을 논의하고 현장을 점검할 계획이다.

한국관광공사도 11일까지 후쿠오카, 오사카, 도쿄를 방문해 후쿠오카공항, 대형 여행사 에이치아이에스(HIS), 온라인여행사 라쿠텐트래블 등과 일본 방한객 확대를 위한 실무협의를 진행한다.

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김대현 제2차관은 “지난해 일본 방한객이 역대 최다를 기록한 만큼 올해는 더욱 많은 일본 관광객을 유치하도록 최선을 다하겠다”며 “일본의 황금연휴 여행 수요를 겨냥한 이번 ‘케이-관광 로드쇼’가 그 신호탄이 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “한국의 관광지들은 케이-컬처를 즐기는 일본인들을 다채로운 매력으로 맞이할 준비를 마쳤다”며 “일본 관광객들이 가벼운 마음으로 한국을 찾아주길 바란다”고 말했다.