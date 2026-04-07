문체부, ‘케이-스포츠 외교’ 선도할 고위급 인재 키운다

문화체육관광부(문체부)는 국민체육진흥공단과 함께 ‘글로벌 스포츠 리더십 과정’을 신설하고, 한국 스포츠 외교를 이끌 국제스포츠 분야 고위급 인재를 연간 소수정예로 양성한다고 7일 밝혔다.

문체부는 이를 위해 오는 8일부터 30일까지 ‘제1기 신입 교육생’을 모집한다.

문체부는 대한민국이 선수 강국으로 평가받는 것과 달리 국제스포츠계 영향력은 상대적으로 부족하다는 점을 고려해 이번 사업을 마련했다. 특히 최근 원윤종 선수가 국제올림픽위원회 선수위원으로 당선된 시점에 맞춰 국제스포츠 분야 고위급 인재를 전략적으로 육성하겠다는 계획이다. 사업 수행기관으로는 공모를 통해 한국외국어대학교가 최종 선정됐다.

이번 과정은 국제올림픽위원회, 국제도핑방지기구, 각종 국제경기연맹의 고위직 인사 양성을 목표로 한다. 국제기구 진출에 초점을 맞춘 기존 사업들과의 연계 효과도 기대된다.

교육과정은 기초, 전문, 적용, 환류의 4단계와 해외연수로 구성되며, 6월부터 총 6개월간 운영된다. 기초 단계에서는 올림픽 무브먼트와 국제스포츠 가치를 이해하는 교육을 진행한다. 전문 단계에서는 스포츠 조직, 스포츠 산업, 국제경기대회 유치, 인공지능과 기술 등 스포츠 행정 전반에 대한 심화 교육을 제공한다. 적용 단계에서는 국제스포츠기구 현안과 관련한 과제 수행과 모의 회의 실습 등을 통해 현장 적용 역량을 높이고, 환류 단계에서는 최종 평가와 개인별 경력 설계를 통해 교육 효과를 높일 계획이다.

스위스 로잔에서 진행하는 해외연수는 이번 과정의 핵심 프로그램이다. 교육생들은 국제올림픽위원회 본부를 비롯해 국제농구연맹, 국제양궁협회 등 주요 국제경기연맹과 국제스포츠과학기술대학원 등을 직접 방문한다. 이를 통해 각 기관과 공동 과제를 수행하고 고위급 인사들과 교류하며 국제스포츠 분야 전문성을 강화할 기회를 얻는다.

외국어 역량 강화를 위한 지원도 함께 이뤄진다. 수준별 영어 집중 연수와 제2외국어인 프랑스어 과정을 운영하고, 모의 국제회의와 정책 발표, 보고서 작성 등 실무 중심 교육과정도 도입한다. 또한 외국인 교수진과의 월별 1대1 지도 기회도 제공할 예정이다.

‘제1기 신입 교육생’ 모집은 국제스포츠기구 고위직 진출을 목표로 하는 스포츠 행정가와 선수, 국제심판, 정부·기업 관계자 등을 대상으로 한다. 스포츠 관련 경력과 직무 적합성 등을 평가 요소로 삼는다. 특히 현재 국제올림픽위원회 위원 가운데 약 40%가 올림피언 출신이라는 점을 고려해 올림픽과 세계선수권대회 입상자에게는 교육비 전액을, 아시안게임 입상자에게는 교육비 반액을 지원하는 등 선수 출신을 적극 우대한다.

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지원자는 4월 8일부터 30일까지 공식 누리집을 통해 신청서와 자기소개서 등을 제출하면 된다. 최종 합격자는 6월 1일 입교식을 시작으로 교육과정에 참여하게 된다.

문체부 정책 담당자는 “국제무대에서 한국 선수들의 활약이 커진 가운데 이에 상응하는 스포츠 외교 역량을 갖추는 것이 필요하다”라며 “이번 과정을 계기로 국제스포츠 기구에서 실질적 의사결정을 할 수 있는 인재를 체계적으로 육성하고, 제2·제3의 원윤종 선수위원과 같은 국제스포츠 지도자를 지속적으로 배출해 나가겠다”라고 밝혔다.