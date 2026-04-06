문체부, 예술의전당 사장에 장한나 지휘자 임명

문화체육관광부(문체부)는 예술의전당 사장에 장한나 지휘자를 임명하기로 했다고 6일 밝혔다. 이번 임명은 1987년 예술의전당 개관 이래 첫 음악인 출신 여성 사장 임명이다.

장한나 지휘자는 취임을 위한 입국 일정 등을 협의해 이르면 오는 24일 최휘영 장관으로부터 임명장을 받고 3년 임기를 시작할 예정이다.

장한나 지휘자는 첼로 연주자이자 지휘자로서 세계적으로 인정받아 온 정상급 음악인이다. 11세에 제5회 로스트로포비치 국제첼로콩쿠르에서 그랑프리를 수상하며 1994년 세계 무대에 데뷔했고, 베를린필하모닉, 뉴욕필하모닉, 런던심포니 등 세계 정상급 오케스트라와 협연하며 탁월한 예술적 역량으로 한국 클래식의 위상을 높이는 데 기여했다.

관련기사

장한나 예술의전당 사장 임명자

2007년부터는 유럽과 북미를 중심으로 다양한 오케스트라를 지휘하며 국제적 교류망과 폭넓은 레퍼토리를 구축해 왔다. 국내에서는 예술감독으로서 ‘장한나의 앱솔루트클래식페스티벌’과 ‘장한나의 대전그랜드페스티벌’을 이끌었으며, 2025년 11월에는 한국과학기술원 문화기술대학원 초빙특임교수로 임명돼 교육 분야에서도 활동하고 있다.

최휘영 장관은 “장한나 지휘자는 세계적 연주자이자 지휘자로서 32년간 축적한 풍부한 현장 경험과 리더십, 세계적 음악 단체 및 음악인들과의 교류망을 바탕으로 공연예술 전반에 대한 깊은 이해와 통찰을 갖추고 있다”라며 “케이-컬처가 세계적으로 확장되고 있는 중요한 시점에 장한나 지휘자가 대한민국 기초예술 대표 플랫폼인 예술의전당의 새로운 예술적 비전을 제시하고 도약을 이끌 것으로 기대한다”라고 밝혔다.