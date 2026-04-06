문체부, 신임 국립오페라단 단장에 박혜진 단국대 교수 임명

최휘영 문화체육관광부 장관은 6일 국립오페라단 단장 겸 예술감독에 박혜진 단국대학교 성악과 교수를 임명하고 임명장을 수여했다.

신임 국립오페라단 단장 임기는 3년이다.

박혜진 신임 단장은 연세대학교 성악과를 졸업하고 맨해튼음악대학 대학원 성악과 석사 과정을 마쳤다. 2009년부터 단국대학교 음악예술대학 성악과 교수로 재직하고 있다. 국내외에서 활발한 공연 활동을 펼쳐 온 성악가로서 오페라 ‘라보엠’, ‘카르멘’, ‘투란도트’ 등 다수 작품의 주역으로 무대에 올랐으며, 제5회 대한민국 오페라대상에서 여자주역상을 수상하는 등 예술적 역량을 인정받았다.

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박혜진 국립오페라단 신임 단장.

또한 2022년부터 최근까지 서울시오페라단을 이끌며 오페라 공연예술 현장과 교육을 아우르는 폭넓은 경험과 전문성을 쌓아 왔다.

최휘영 장관은 “신임 단장이 성악가와 교육자, 서울시오페라단 단장을 지내며 쌓은 다양한 현장 경험과 전문성을 바탕으로 국립오페라단의 예술성과 국제적 위상을 한층 높이고, 오페라의 대중화와 관객 저변 확대에 기여할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.