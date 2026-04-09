최휘영 문체부 장관, 아리랑국제방송 비상임 이사 4명·감사 1명 임명

문화체육관광부(문체부)는 최휘영 장관이 국제방송교류재단(아리랑국제방송) 신임 비상임 이사 4명과 비상임 감사 1명을 임명했다고 9일 밝혔다.

이번 인사는 기존 임원진의 임기 만료 등에 따른 것이다. 비상임 이사의 임기는 3년, 비상임 감사의 임기는 2년이다.

신임 비상임 이사에는 송인덕 중부대 미디어커뮤니케이션학과 교수, 우종택 전 KBS 미디어 대표이사 사장, 이준호 전 SK텔레콤 경영자문위원, 최용혁 전 동아방송예술대 총장이 이름을 올렸다. 비상임 감사에는 최대규 동서회계법인 회계사가 임명됐다.

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문체부는 이번 인사를 통해 급변하는 미디어 환경 속에서 아리랑국제방송의 해외홍보 기능과 글로벌 콘텐츠 확산 역할이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.

최휘영 장관은 “급변하는 미디어 환경 속에서 아리랑 국제방송이 해외홍보 플랫폼으로서 ‘케이-콘텐츠’의 세계적 확장을 이끌 수 있도록 신임 임원들이 역할을 다해주길 기대한다”고 말했다.