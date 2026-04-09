문체부, ‘인공지능 기반 문화강국’ 세미나 개최…콘텐츠산업 AI 전환 방향 점검

문화체육관광부(문체부)는 한국문화관광연구원과 함께 9일 오전 ‘인공지능 기반 문화강국 방향 수립 세미나’를 개최했다.

지난 2월 국가인공지능전략위원회가 발표한 ‘대한민국 인공지능 행동계획’에서 ‘인공지능 기반 문화강국’이 12대 전략 분야 중 하나로 제시된 데 따른 후속 논의 성격이다.

문체부는 이를 추진하기 위해 3월 1일 문화인공지능정책과를 신설했으며, 이번 세미나를 통해 국가인공지능위원회 및 현장과의 소통을 강화하겠다는 구상이다.

문체부, ‘인공지능 기반 문화강국’ 세미나 개최

이날 발제는 콘텐츠산업 현장과 국가 전략, 기업 활용 사례를 아우르는 방식으로 진행됐다. 이강훈 한국콘텐츠진흥원 미래정책팀장은 생성형 인공지능 기술 확산에 따른 콘텐츠산업 활용 동향과 업계의 기대효과를 설명했다.

류정혜 국가인공지능전략위원회 위원은 국가 단위의 케이-컬처 산업 미래 전략 필요성을 짚으며, 산업적 접근과 세계 시장 선점 가능성을 강조했다. 김민재 NC AI 최고기술책임자도 콘텐츠 특화 인공지능 서비스와 제작 과정에서의 활용 사례를 소개했다.

주제 발표 뒤에는 국가인공지능전략위원회 사회분과 위원, MBC C&I, 툰스퀘어, CJ ENM 등 업계와 학계, 유관 기관 관계자들이 의견을 나눴다.

참석자들은 인공지능 기반 문화강국을 추진하려면 세계 시장을 겨냥한 접근이 필요하다는 데 공감했고, 인공지능 활용 콘텐츠의 유통 체계 마련과 AI 기반 제작 활성화를 위한 투자 필요성도 함께 언급했다. 아울러 기술 발전 속에서도 K-컬처의 고유한 특성을 살리고 지속 가능한 생태계를 만들어야 한다는 과제도 제기됐다.

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문체부는 이번 세미나를 일회성 논의에 그치지 않고 향후 정책 설계의 출발점으로 삼겠다는 입장이다.

임성환 문체부 문화산업정책관은 “인공지능 기술이 급속도로 발전하고 있는 만큼 인공지능 기반 문화강국으로 나아가기 위한 정책 방향을 수립하기 위해 앞으로도 현장과 폭넓고 깊이 있는 소통을 지속 확대할 계획이다”라고 밝혔다.