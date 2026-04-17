문체부 출판·한글 정책 외연 확대…한글 브랜드 확장 기대↑

문화체육관광부(문체부)가 출판과 한글 정책을 개별 사업 단위에서 벗어나 해외 확산과 대중 접점 확대라는 방향으로 다시 묶는 흐름을 보이고 있다.

이달 초 한국출판문화산업진흥원과 세종학당재단의 신임 수장 임명이 이뤄진 데 이어, ‘2026 글로벌 대중 브랜드 K-Text 확산 사업’도 추진되면서 출판·한글 정책의 외연을 넓히려는 움직임이 가시화하는 분위기다.

가장 먼저 눈에 띄는 변화는 정책을 수행할 핵심 기관의 리더십 정비다. 문체부는 지난 9일 한국출판문화산업진흥원 신임 원장과 세종학당재단 신임 이사장 임명을 발표했다. 출판산업 진흥을 맡는 진흥원과 한국어·한국문화 확산의 거점인 재단의 수장이 같은 날 새로 임명되면서 출판과 한글 정책 집행 라인을 함께 정비하는 흐름이 눈에 띈다.

출판산업 진흥을 맡는 진흥원과 한국어·한국문화 확산의 전초기지인 재단의 수장이 같은 날 임명된 것은 상징적이다. 그간 개별적으로 추진되던 출판과 한글 정책을 ‘K-콘텐츠의 근간’이라는 공통 분모 아래 묶어 시너지를 내겠다는 의지로 풀이된다.

사업 측면에서도 구체적인 움직임이 포착된다. 최근 입찰이 진행된 ‘2026 글로벌 대중 브랜드 K-Text 확산 사업’(한국공예·디자인문화진흥원 주관)은 한글과 텍스트를 단순한 언어 교육의 영역을 넘어 디자인과 가치를 지닌 글로벌 브랜드로 육성하려는 정책적 의지를 담고 있다.

3월부터 4월 13일까지 진행된 이번 사업 입찰은 ‘K-Text’라는 통합 브랜드를 전면에 내세웠다. 이는 2026년 문체부 업무보고에 포함된 ‘해외 번역·출판·홍보 지원 강화’ 기조와 맞물려 한국의 텍스트 콘텐츠를 국제 시장에 보다 공격적으로 유통하겠다는 전략의 일환으로 읽힌다.

이러한 중앙 정부의 브랜딩 전략은 지자체 및 전문 기관과의 협업을 통해 현장 체감도를 높이고 있다. 대표적인 사례가 세종시문화관광재단과 국립한글박물관의 협력이다.

세종시문화관광재단은 문체부와 국립한글박물관이 주관하는 ‘2026 한글문화상품 및 콘텐츠 개발 지원사업’ 보조사업자로 최종 선정되어 약 20억 원 규모의 사업을 수행하게 됐다. 이를 통해 한글의 예술적 가치를 활용한 문화상품을 발굴하고, 국립한글박물관과의 협력으로 ‘한글 놀이터 세종관’ 조성 등 체험형 콘텐츠 확산에도 나선다.

이는 ‘한글문화도시’를 표방하는 세종시의 지역 거점 인프라와 국립한글박물관의 전문 콘텐츠, 그리고 문체부의 브랜딩 지원이 결합한 모델로 평가받는다. ‘K-Text’ 정책이 지역 현장에서 실제 산업화와 관광 콘텐츠로 변모하는 실질적인 사례가 될 전망이다.

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한글문화도시 세종 로고

다만 아직 성과를 단정하기에는 이르다. 출판은 산업 생태계와 유통 경쟁력 강화가 중요하고, 한글은 교육과 문화 확산이라는 공공적 성격이 강하다. 성격이 다른 두 축을 ‘K-Text’라는 이름 아래 얼마나 유기적으로 연결할 수 있을지, 또 단발성 사업이나 상징적 명칭에 머무르지 않고 실제 해외 유통과 대중적 확산으로 이어질 수 있을지가 앞으로의 과제로 남는다.

콘텐츠 업계의 한 관계자는 "새 기관장 인선으로 조직 정비가 이뤄지고, K-Text 확산 사업 같은 상징적 프로젝트가 뒤따르는 만큼, 출판·한글 정책이 앞으로 문화 브랜드 확장의 한 축으로 얼마나 자리 잡을 수 있을지 지켜볼 필요가 있다"라고 말했다.