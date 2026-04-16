문체부, 지역 대중음악 공연 지원 공모…운영비 최대 3억원

문화체육관광부(문체부)는 한국콘텐츠진흥원과 함께 ‘대중음악 공연 지역 개최 활성화 지원’ 사업 대상을 30일까지 공모한다고 16일 밝혔다.

이번 사업은 서울·인천·경기를 제외한 지역에서 열리는 대중음악 공연을 지원하는 내용으로, 단독 공연부터 축제 형태의 공연까지 폭넓게 포함한다. 다만 다른 축제나 행사의 부대 프로그램으로 편성된 공연은 지원 대상에서 제외된다.

문체부는 이번 사업을 ‘우리 동네에도 이게 오네!’ 사업의 하나로 추진한다. 유명 공연과 전시의 지역 개최를 늘려 지역 문화 격차를 줄이겠다는 구상이다. 특히 올해는 지역 음악인과의 상생을 유도하기 위해 콘진원이 지원하는 ‘지역 음악창작소’의 2025년 사업에 참여한 이력이 있는 음악인이 공연에 참여하면 선정 평가에서 가점을 부여한다.

지원은 공연 규모에 따라 세 부문으로 나뉜다. 총 객석 1만석 이상 공연을 대상으로 하는 ‘초대형’ 부문은 1개 공연을 선정해 최대 3억원을 지원한다. 회차당 객석 3000석 이상 1만석 미만 공연을 대상으로 하는 ‘대형(단독)’ 부문은 5개 공연을 선정해 최대 1억4000만원을 지원한다. 회차당 객석 1000석 이상 3000석 미만 공연을 대상으로 하는 ‘중형’ 부문은 14개 공연을 선정해 최대 9500만원을 지원할 계획이다. 총 지원 대상은 20개 공연이다.

지원금은 공연장과 장비 임차료, 홍보·마케팅비, 무대 제작비 등 공연 운영에 필요한 비용으로 사용할 수 있다. 다만 최소 10%의 자부담이 필요하다.

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신청은 16일부터 30일 오전 11시까지 e나라도움 누리집을 통해 받는다. 문체부는 5월 중 서면평가와 발표평가를 거쳐 최종 선정 결과를 발표할 예정이다. 자세한 공고 내용과 신청 방법은 콘진원 누리집과 e나라도움에서 확인할 수 있다.

문체부는 이번 사업이 수도권 공연 편중 완화와 함께 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 보고 있다. 최성희 문체부 콘텐츠미디어산업관은 “2024년 기준으로 대중음악 공연의 70% 이상이 수도권에서 개최되고 있다”며 “최근 방탄소년단 공연 등 대규모 K팝 공연의 경제효과가 주목받고 있는데, 이번 사업을 통해 지역 주민의 문화 향유 기회를 확대하는 것은 물론 관광 등을 통한 지역 경제 활성화 효과도 얻을 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다