문체부, 체육 추경 232억원 후속 논의…"스포츠 일자리·소비 살린다”

문화체육관광부는 최휘영 장관이 서울 중구 대한체육회 체육회관에서 유승민 대한체육회장을 만나 2026년 제1회 추가경정예산으로 편성된 체육 분야 주요 신규·증액 사업의 후속 조치를 논의했다고 16일 밝혔다.

이번 체육 분야 추경 규모는 총 232억원이다.

이번 추경에는 유소년 스포츠 기반 구축 사업이 95억원 증액 반영됐다. 문체부는 이를 통해 유·청소년 대상 체육지도자 고용을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

장애인 체육시설 약 9500곳에서 사용할 수 있는 장애인 스포츠 강좌 이용권 사업도 62억원 증액됐다. 스포츠와 건강 분야 가맹점 약 8만6000곳에서 사용할 수 있는 스포츠활동 인센티브 사업 역시 40억원 증액돼 체육 소비 진작 효과를 노리고 있다.

이와 함께 동계종목 훈련 여건 개선을 위한 에어매트 등 훈련시설 조성 예산 30억원, 스포츠 암표 신고 포상금 예산 5억원도 이번 추경에 반영됐다. 문체부는 생활체육과 전문체육, 장애인체육을 가리지 않고 체육 현장의 수요를 폭넓게 반영했다는 입장이다.

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최 장관은 이번 추경이 체육 분야 회복과 확장의 마중물이 돼야 한다는 점을 강조했다. 그는 “이번 추경이 체육 분야 일자리를 확대하고 소비를 진작시키는 마중물이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

다만 “체육 분야 예산이 체육계 기대만큼 반영되지 않아 주무 부처 장관으로서 아쉬운 마음이 있다”며 “앞으로 체육회를 비롯한 체육계와 협력해 필요 사업을 적극 발굴하고, 재정당국을 설득해 2027년 본예산에서 체육 분야 예산이 확대될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.