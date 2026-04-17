KGM, 전국 대리점 대표들과 간담회…2분기 영업 전략 공유

KG 모빌리티(이하 KGM)가 전국 대리점 대표들과 간담회를 열고 1분기 판매 실적과 2분기 영업 계획을 공유했다. 대리점 지원 확대와 전기버스 판매 채널 다변화 등을 통해 판매 협력을 강화하겠다는 취지다.

KGM은 전국 대리점 대표들과 만나 회사의 현황을 공유하고 상생 협력을 강화하기 위한 간담회를 개최했다고 17일 밝혔다.

지난 16일 대전 대덕구 KGM 기술교육원에서 열린 ‘KGM 전국 대리점 대표 간담회’에는 권교원 사업부문장(전무), 김광호 서비스사업본부장(상무)을 비롯해 전국 120여 개 대리점 대표들이 참석했다.

KGM이 지난 16일 대전 KGM 기술교육원에서 ‘KGM 전국 대리점 대표 간담회’를 열고 전국 대리점 대표들을 초청해 간담회를 진행했다. (사진=KGM)

이번 간담회에서는 상생을 위한 실질적인 협력 방안을 논의하는 한편, 판매 역량 강화를 위해 1분기 판매 실적을 공유하고 2분기 영업 운영 계획 및 주요 마케팅 전략을 소개하는 시간을 가졌다. 아울러 ‘슬림 페이 플랜’과 ‘무쏘 리스 상품’ 등 고객 혜택을 강화한 판촉 프로그램에 대한 교육도 함께 진행됐다.

발표자로 나선 박찬근 영업사업부장은 “올해 1분기 1만 1469대를 판매해 전년 동기(8184대) 대비 40% 이상의 성장을 달성할 수 있었던 것은 대리점 대표님들의 노력 덕분”이라며 “올해 남은 분기에는 판촉 프로그램 다양화, 우수 오토매니저 지원 확대, 인센티브 정책 강화 등을 통해 대리점 지원을 더욱 확대하겠다”고 말했다.

이와 함께 지난 2월 출시한 KGM 커머셜(KGMC)의 7m 저상 전기버스 ‘이-스타나(E-STANA)’를 2분기 내 KGM 대리점을 통해 판매하기로 하고, 관련 제품 교육도 실시했다

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이-스타나는 국내 최초로 개발된 7m급 저상 전기버스로, 마을버스와 학원버스, 관광버스 등 다양한 용도로 활용할 수 있다. KGM은 전국 대리점 영업망을 활용해 판매를 확대하는 한편, 대리점의 추가 수익 창출도 기대하고 있다.

권교원 KGM 사업부문 전무는 “1분기 판매 목표 달성을 위해 노력해 주신 대리점 대표님들께 깊이 감사드린다”며 “대리점은 고객과 가장 가까운 접점에서 KGM의 얼굴 역할을 하는 중요한 파트너인 만큼, 어려운 영업 환경 속에서도 함께 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.