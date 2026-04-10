KGM 무쏘 EV, 레드닷 디자인 어워드서 본상 수상

KG모빌리티(KGM) 전기픽업 무쏘EV가 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 '레드닷 디자인 어워드 2026'에서 제품 디자인 부문 본상을 수상했다고 10일 밝혔다.

레드닷 심사위원들은 '무쏘 EV'의 실용성과 강인함을 강조한 디자인과 마치 튼튼하고 정교한 도구를 다루는 것과 같은 독창적인 사용자 경험을 제공한다는 점에서 높은 평가를 했다.

이강 KGM 디자인센터장 전무는 "이번 수상은 KGM만의 독창적 디자인을 세계적으로 인정받기 위해 노력한 디자이너들의 열정이 만들어낸 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 실용성과 차별성을 두루 갖춘 디자인으로 사용자에게 새로운 경험을 선사하겠다"고 밝혔다.

KG모빌리티 무쏘EV 레드닷 2026 수상 (사진=KG모빌리티)

한편 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 '레드닷 디자인 어워드'는 매년 제품 디자인, 브랜드&커뮤니케이션 디자인, 디자인 컨셉 등 3개 분야로 나눠 우수한 디자인을 선정한다.