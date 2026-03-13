KG모빌리티, 베트남 KD공장 점검…동남아 시장 진출 확대

KG모빌리티(KGM)가 본격적인 베트남 시장 진출을 앞두고 KD 파트너사인 푸타(FUTA)그룹의 킴롱모터와 간담회를 갖고 생산 현장 점검과 함께 세부 협력 방안을 논의했다.

지난 11일(현지시간) 베트남 중부 다낭시에 위치한 푸타그룹 사옥에서 열린 간담회에는 곽재선 KGM 회장과 권교원 사업부문장 그리고 푸타그룹 응웬 후 루안 회장과 마이 띠엔 팟 사장, 호 꽁 하이 사장(KLMH 대표)을 비롯한 관계자들이 참석했다.

곽재선 회장은 간담회에 앞서 10일에는 준공 막바지 단계인 KGM 전용 KD 생산 공장 KLMH(산업단지 소재) 현장을 둘러보며 공정별 준비 상황과 지원 사항 등을 점검했다.

KGM이 본격적인 베트남 시장 진출을 앞두고 KD 파트너사인 푸타그룹의킴롱모터와 간담회를 갖고 생산 현장 점검과 함께 협력 방안을 모색했다. (사진=KG모빌리티)

킴롱모터스는 생산 공장 건설을 완료하는 대로 올 하반기부터 렉스턴과 무쏘 등 KGM 주요 모델 의 KD 생산에 본격 돌입할 예정이다.

곽재선 KGM 회장은 "베트남 공장은 KD 방식뿐 아니라 KGM의 보디숍, 페인트숍, 조립숍 등 생산설비 전반을 함께 공급하는 형태로 구축된다"며 "이를 통해 KGM의 생산 기술 노하우가 반영된 고품질 차량을 현지 시장에 공급할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

특히 "베트남은 잠재력 높은 시장이자, 향후 동남아 시장 수출 확대를 위한 전략적 요충지로서 매우 중요하다"며 "유럽 등 기존 시장뿐만 아니라 신흥 시장 개척과 무쏘 등 신차의 해외 시장 론칭 확대를 통해 글로벌 판매를 지속적으로 늘려 나갈 것"이라고 덧붙였다.

푸타그룹은 자동차 판매업과 여객운수업 등을 운영하는 베트남 유수의 기업이며, 킴롱모터스는 푸타그룹 산하 자동차 부문 자회사다. 양사는 지난 2023년 베트남 현지 조립생산을 위한 라이선스 계약을 체결하며 파트너십을 맺은 바 있다.

한편 KGM은 수출 물량 증대를 위해 KD 사업 확대에 박차를 가하고 있다. 베트남 외에 지난해 5월에는 인도네시아 KD 공급을 위한 HOA(주요 조건 합의서)를 체결한 바 있으며, 올해는 방글라데시와 스리랑카 등으로도 KD 사업을 확대해 나갈 예정이라고 밝혔다.