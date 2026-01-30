KGM, 튀르키예 수출 누적 5만대 돌파…작년 사상 첫 4조원 매출

KG모빌리티(KGM, 회장 곽재선)가 주요 수출국인 튀르키예 시장에 지난해까지 누적 판매 5만대(5만 434대)를 돌파했다고 30일 밝혔다.

이러한 성과는 곽재선 KGM 회장의 글로벌 현장 경영이 판매 실적 증가로 이어진 결과로, KGM은 지난해 7만 286대를 수출해 2024년(6만 2,378대) 대비 12.7% 증가했으며, 2014년(7만 2,011대) 이후 11년 만에 최대 실적을 기록했다.

KGM은 튀르키예 시장에 대한 제품 경쟁력 강화와 공격적인 마케팅 전략을 통해 2024년 1만 1,122대에 이어 지난해에는 1만 3,337대를 수출하는 등 상승세를 이었다. 튀르키예는 2024년과 2025년 KGM 최대 수출국으로 지난해에는 전체 수출 물량의 19%를 차지했다.

KGM 곽재선 회장 튀르키예 방문 글로벌 현장 경영 박차

차종별로는 전동화 모델인 '토레스 EVX'(6,722대)와 '무쏘 EV'(1,000대)는 물론 내연기관 모델인 '무쏘'(2,630대)가 판매 상승세를 이끌었다.

또한, KGM은 지난해 지역별로 독일 등 서유럽 지역에 2만 2,496대(32%)를 수출 했으며, 헝가리 등 동유럽 지역이 1만 9,064대(27.1%), 튀르키예 등 중동 지역이 1만 7,231대(24.5%) 순이었으며, 국가별로는 튀르키예에 이어 헝가리(9,508대)와 독일(6,213대)이 그 뒤를 이었다.

튀르키예는 도로 여건과 주거 환경, 가족 단위 이동 등 실용적인 측면을 중요시해 SUV에 대한 선호도가 높으며, 연료비 절감 니즈에 맞춰 전기차 등 친환경차 수요도 큰 폭으로 증가하고 있어 KGM의 판매 증가가 기대되는 성장 시장이다.

KGM은 이러한 튀르키예 시장의 판매 상승세를 잇기 위해 신형 '무쏘' 출시는 물론 '토레스 EVX'와 '무쏘 EV' 등 전동화 모델에 대한 텔레매틱스 기능 탑재 등 시장 니즈를 반영한 다양한 모델 출시를 통해 판매 물량을 늘려 나갈 계획이다.

KGM 관계자는 "곽재선 회장의 글로벌 현장 중심 경영이 수출 물량 증가로 이어져 지난해 7만대 판매를 넘어서며 11년 만에 최대 수출 실적을 달성했으며, 특히 튀르키예가 2024년과 2025년 KGM 최대 수출국으로 그 증가세를 이끌었다"고 말했다.

이어 "올해 역시 튀르키예는 물론 글로벌 시장에 무쏘 등 신모델 론칭을 확대하고, 신흥시장 개척과 차별화된 마케팅 전략을 강화해 판매 물량을 더욱 늘려 나갈 계획이다"고 덧붙였다.

한편 KGM은 지난 2025년에 ▲판매 11만 535대 별도 재무제표 기준 ▲매출 4조 2,433억원 ▲영업이익 536억원 ▲당기순이익 531억원의 잠정 실적을 발표했다. 이는 전년 대비 매출은 12.2%, 영업이익은 335.8%, 당기순이익은 14.9% 증가한 수치다.

KGM은 역대 최초로 4조원을 돌파하며 최대 매출을 달성했으며 영업 이익과 당기순이익 모두 2023년 이후 3년 연속 흑자를 기록하며 견고한 실적을 이었다고 설명했다. 연간 영업이익은 전년대비 4배 이상 증가한 실적이며, 매출 역시 수출물량 증가에 힘입어 2분기 이후 3분기 연속 1조원을 돌파했다.