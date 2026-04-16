스튜디오비사이드 '스타세이비어', 신규 이벤트 '풍월당' 업데이트

스튜디오비사이드(대표 류금태)는 수집형 육성 RPG '스타세이비어'에서 신규 이벤트 스토리 '바람, 달 그리고 검'을 업데이트한다고 16일 밝혔다.

이번 신규 이벤트 스토리는 동방의 비급인 천문서 를 탈취해 노아로 도주한 '페이' 와 그녀를 추격하기 위해 파견된 풍월당 요원 '린'과 '세르팡'의 이야기를 담고있다. 이용자는 풍월당 당주의 지명을 받아 이들의 안내역을 맡는다.

이번 업데이트를 통해 오늘부터 3주간 풍월당 메인 이벤트 '바람, 달 그리고 검'이 전개된다.

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아울러 별 속성의 스트라이커인 구원자 '린'이 출시된다. 린은 스킬 사용 순서에 따라 전투 방식이 달라지는 특징이 있다.

업데이트를 기념해 린과 페이를 담은 월페이퍼도 무료로 지급한다.