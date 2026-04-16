그라비티는 PC 온라인 MMORPG '라그나로크 온라인'과 '라그나로크 제로'에서 구마모토현의 홍보 캐릭터 '구마몬'과의 협업을 진행한다고 16일 밝혔다.

구마몬은 일본 구마모토현의 홍보 캐릭터다. 이번 협업을 통해서는 다음달 14일까지 라그나로크 온라인과 라그나로크 제로에서 구마몬을 NPC와 의상으로 만날 수 있다.

구마모토현의 특산물인 수박과 토마토도 게임 내 기간 한정 버프 아이템으로 등장한다. 구마모토산 수박은 15분 간 일반 적 및 보스형 몬스터에게 주는 물리 및 마법 대미지가 10% 증가하며 구마모토산 토마토는 15분 간 모든 종족 몬스터에게 주는 물리 및 마법 대미지가 10% 증가한다.

그라비티, '라그나로크·구마몬' 협업 콘텐츠 업데이트

그라비티는 협업 기간에 베이스 레벨 100이상의 이용자를 대상으로 한 이벤트도 마련했다. 라그나로크 온라인의 프론테라와 라자냐, 라그나로크 제로의 프론테라에서 구마몬 NPC를 찾으면 구마모토현을 재현한 맵으로 이동할 수 있다. 해당 맵에서는 구마몬 NPC를 따라 일일 퀘스트를 진행 가능하다.

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일일 퀘스트 '구마모토 농장 체험'에서는 바르문트 NPC와 대화 후 수박과 토마토를 수확하면 구마모토산 수박과 구마모토산 토마토를 2개씩 얻을 수 있다. 농장 체험 퀘스트 최초 완료 시에는 의상 구마몬 탈모자도 추가로 획득 가능하다.

일일 퀘스트 '눈이 번쩍 뜨이는 맛'은 수박 포링NPC를 통해 진행할 수 있다. 구마모토현 맵 곳곳에 숨겨진 수박과 토마토를 회수하면 구마모토산 수박과 구마모토산 토마토를 2개씩 증정한다.