그라비티, 북미 게임쇼 'PAX EAST 2026' 참가…PC·콘솔 타이틀 12종 출품

그라비티가 북미 지역 대표 게임 축제 'PAX EAST 2026(팍스 이스트 2026)'에 참가해 본격적인 북미 시장 공략에 나선다고 23일 밝혔다.

올해 PAX EAST 2026은 현지 시간으로 오는 26일부터 29일까지 미국 보스턴 컨벤션&전시 센터에서 개최된다. 그라비티는 본사 및 해외 지사에서 퍼블리싱하는 PC·콘솔 타이틀 12종을 출품하고, 현장 부스에 모든 출품작을 직접 즐겨볼 수 있는 체험 시연대를 마련할 계획이다.

그라비티는 PC 및 콘솔 플랫폼 이용자 비중이 높은 미국 시장에서 타이틀 인지도를 높이기 위해 이번 행사에 지속적으로 참가하고 있다.

그라비티, 북미 게임쇼 'PAX EAST 2026' 참가.

현장에서는 총 12종의 출품작이 관람객을 맞이한다. 이 중 메인 타이틀은 정통 판타지 길드 접수 시뮬레이션 '갈바테인: 모험가 길드사무소', 소울라이크 보스 러시 게임 '라이트 오디세이', 레이싱 게임 '달려라 헤베레케 EX' 등 3종이다.

이와 함께 ▲파이널 나이트 ▲와이즈맨즈 월드 리트라이 ▲심연의 작은 존재들 ▲더 굿 올드 데이즈 ▲샴블즈: 종말의 후손들 ▲스노우 브라더스 2 스페셜 ▲Aeruta ▲트와일라잇 몽크 ▲쟈레코 아케이드 콜렉션 등 다채로운 장르의 인디 및 레트로 게임들이 함께 전시된다.

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그라비티는 부스 방문객을 대상으로 메인 출품작 캐릭터가 새겨진 한정판 스티커를 증정하는 현장 이벤트를 진행한다. 또한 행사 기간 동안 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀에서 기출시된 타이틀을 최대 40% 할인된 가격에 판매하는 프로모션도 병행한다.

박진온 그라비티 사업 팀장은 “그라비티는 독창적이고 개성 넘치는 인디 게임들을 많은 이용자분들이 직접 체험할 수 있도록 여러 게임 행사에 참가하고 있다"며 "이번 PAX EAST에서도 다채로운 장르와 각기 다른 매력의 게임들로 미국 현지 이용자분들께 어필할 예정"이라고 밝혔다.