그라비티, PC MMORPG '라그나로크 제로: 글로벌' 사전 예약 시작

그라비티의 말레이시아 지사인 그라비티 게임 유나이트(이하 GGU)가 PC MMORPG '라그나로크 제로: 글로벌' 사전 예약을 시작했다고 5일 밝혔다.

이번 사전 예약은 한국 시간 기준 3월5일 오전 10시부터 정식 출시 전까지 동남아시아, 유럽, 오세아니아 지역을 대상으로 진행한다. 사전 예약은 라그나로크 제로: 글로벌 공식 사전 예약 페이지에서 회원가입 후 바로 신청 가능하다.

라그나로크 제로: 글로벌은 그라비티의 대표 PC MMORPG '라그나로크 온라인'의 핵심 재미를 담았으며 원작 특유의 분위기를 재현한 플레이 경험을 선사하는 동시에 현대적인 요소도 적용했다. 특히 PC 기반 라그나로크 지식재산권(IP) 타이틀 최초로 동남아시아, 유럽, 오세아니아 지역 통합 서버를 적용해 다수 지역의 이용자가 함께 즐길 수 있는 환경을 마련했다.

서비스 언어는 태국어, 바하사 인도네시아어, 영어, 독일어, 프랑스어, 중국어 간체, 터키어 7개 언어를 지원한다. 또 월정액 기반의 공정한 게임 경험을 제공하는 것을 목표로 필드 탐험, 협동 콘텐츠에 기반해 성장할 수 있도록 설계했다.

이외에도 라그나로크 IP 최초로 이용자가 직접 참여할 수 있는 이용자 생성 콘텐츠(이하 UGC)도 준비 중이다. 자세한 내용은 추후 공개할 예정이다.

그라비티 게임 유나이트는 사전 예약 진행을 기념해 다채로운 이벤트를 준비했다. 사전 예약을 완료한 모든 이용자에게 정식 론칭 후 특별 인게임 보상을 지급하며 사전 예약자 달성 수에 따른 단계별 보상도 증정한다. 친구 초대, 타이틀 공식 SNS 내 숨겨진 코드 찾기 이벤트를 통해서도 추가 보상을 획득할 수 있다. 이 밖에도 공식 사회관계망서비스(SNS) 팔로워 달성, 공식 홈페이지 누적 출석 이벤트 등도 참여 가능하다.

최성욱 그라비티 게임 유나이트 사장은 "라그나로크 제로: 글로벌의 사전 예약에 많은 신청 부탁드리며 이벤트에도 참여해 풍성한 보상도 받아 가시길 바란다"고 전했다.