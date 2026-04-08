그라비티 '레퀴엠M', 국내 사전예약 개시…"고어하고 하드한 세계관"

그라비티는 '레퀴엠' IP 기반 첫 모바일 MMORPG 신작 '레퀴엠M' 국내 사전예약을 시작했다고 8일 밝혔다.

이번 신청은 정식 출시 전까지 게임 공식 홈페이지와 구글 플레이, 애플 앱스토어, 갤럭시 스토어, 원스토어를 통해 진행된다.

이 게임은 원작 '레퀴엠 온라인'의 하드코어 감성을 계승해 혈흔과 어둠을 부각한 성인 대상 다크 판타지 타이틀이다. 몰락한 세계를 배경으로 각종 종족의 서사를 다루며 파티와 보스 던전, 대인전(PvP), 대규모 레이드 등의 시스템을 지원한다.

그라비티 '레퀴엠M', 국내 사전예약 개시.

또한 원터치 조작과 빠른 레벨업 등 성장 편의성을 제공하고 캐릭터와 장비, 재료를 제약 없이 사고팔 수 있는 거래소를 운영한다. 앞서 실시된 1·2차 비공개 시범 테스트(CBT)에서는 타격감과 자동 전투의 편의성, 전투 및 성장 속도, 그래픽 효과 등에 대한 참여자들의 평가가 수집된 바 있다.

그라비티는 공식 홈페이지 접수자에게 시크릿 보상 1개, 탈것 그림하운드 1개, 스킬북 5개, 강화석 50개를 지급한다. 이어 구글 플레이와 애플 앱스토어 참여자에게는 경험치 던전 입장권 5개, 초급 보물 진급석 5개, 크리처 각성석 5개, 150% 경험치 물약 3개를 제공한다.

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갤럭시 스토어 및 원스토어 신청자는 정련석 5개, 오프라인 전투카드 5개, 센티넬 재생석 5개, 고순도 센티널 DNA 샘플 5개를 수령할 수 있다.

배상우 그라비티 레퀴엠M 사업 PM은 "앞서 진행한 2차례의 CBT에서 보여주신 이용자분들의 관심과 소중한 피드백을 바탕으로 레퀴엠M이 드디어 국내 사전예약을 시작했다"며 "고어하고 하드코어한 세계관에서 화려한 액션 쾌감을 느끼고 싶으신 이용자분들께서는 론칭 전까지 사전예약에 참여해 풍성한 보상도 함께 받아가시길 바란다"고 전했다.