세종시문화관광재단, 예술지원사업 선정자 오리엔테이션 개최…실무 교육 강화

세종시문화관광재단은 2026년 예술지원사업 선정 예술인과 단체를 대상으로 지난 9일 오리엔테이션을 열었다고 16일 밝혔다.

올해 예술지원사업은 공연장상주단체 육성지원 2건 1억7400만원, 전문예술 지원 68건 4억4450만원, 신진예술 지원 31건 1억2160만원으로 운영된다. 최종 선정 규모는 총 101건이다.

이번 오리엔테이션은 선정된 예술인과 단체를 대상으로 보조금 교부와 집행, 연간 운영 계획 등 사업 전반을 안내하기 위해 마련됐다. 재단은 특히 집행·정산 회계교육도 함께 진행해 예술인들이 현장에서 겪는 행정 부담을 줄이고, 보조금 관리에 대한 이해를 높이는 데 초점을 맞췄다.

세종시문화관광재단, 2026년 예술지원사업 선정자 대상 오리엔테이션

이와 함께 저작권 보호 교육과 예술활동증명 발급 방법 안내도 병행했다. 올해 확대 시행되는 ‘문화가 있는 날’ 참여 안내도 함께 진행했다.

재단은 ESG 경영 실천 방안도 소개했다. 재활용 가능한 현수막 사용, 대중교통 이용 독려 문구 삽입, 소외계층 초청 등 현장에 바로 적용할 수 있는 실천 항목을 공유해 참석자들의 호응을 얻었다고 설명했다.

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세종시문화관광재단은 최근 지원사업 예산이 줄어드는 상황에서도 국비 사업 선정과 외부 공모 참여 등을 통해 지역 예술인과 단체의 창작활동 지원을 이어가고 있다고 밝혔다.

임창웅 세종시문화관광재단 문화예술사업실장은 “이번 오리엔테이션을 통해 지역 예술인들의 보조금 집행의 투명성을 확보하고, 실무 역량을 강화할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 세종시 예술인과 단체가 안정적이고 전문적인 환경에서 창작 활동에 매진할 수 있도록 국비 확보 등 지원 확대를 위해 노력하겠다”고 말했다.