세종시문화관광재단, 매주 수요일 시민 문화향유 프로그램 운영

세종시문화관광재단은 국가 정책으로 확대된 '문화가 있는 날' 취지에 맞춰 시민의 일상 속 문화향유 기회를 넓히기 위한 정기 프로그램을 운영한다고 30일 밝혔다.

이번 변화는 지난 3월 개정된 ‘문화기본법’ 시행령에 따라 매달 마지막 수요일에 운영되던 '문화가 있는 날'이 4월 1일부터 매주 수요일로 확대된 정책 흐름에 따른 것이다.

그 시작을 알리는 특별 프로그램 '바이닐로 듣는 수요 음감회'는 4월 1일 오후 7시 세종음악창작소 누리락 공연장에서 열린다.

바이닐로 듣는 수요 음감회 포스터

이번 프로그램은 디지털을 잠시 내려놓고 바이닐만이 전할 수 있는 깊고 따뜻한 소리로 세종의 밤을 채우는 특별한 음악 경험을 선사한다. 무대를 감싸는 객석 구성으로 관객이 음악 한가운데 들어온 듯한 몰입감을 느낄 수 있도록 설계한 점도 특징이다.

무대에는 '양평이형'으로 알려진 기타리스트이자 프로듀서, 바이닐 디제이 하세가와 요헤이가 오른다. 하세가와 요헤이는 자신만의 감각적인 선곡으로 한국 가요를 디제잉하며 아날로그 사운드의 매력을 전할 예정이다. 도시의 밤과 어우러지는 깊은 음악의 흐름 속에서 관객들은 오롯이 듣는 시간에 집중하게 된다.

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여덟 살 이상이면 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 사전 신청을 통해 참여자를 모집하고 있다.

한편 재단은 도심 곳곳의 문화 거점을 활용해 시민이 자연스럽게 모이고 취미를 나눌 수 있는 소규모 정기 프로그램을 매주 수요일마다 운영할 계획이다. 이를 통해 사회적 연결을 기반으로 한 새로운 문화 일상을 만들어간다는 방침이다.