세종시문화관광재단, ‘세종 관광·MICE 얼라이언스’ 신규 회원사 모집

세종시문화관광재단(대표 박영국)은 4월 한달 간 세종시의 관광산업과 MICE(회의·포상관광·컨벤션·전시)산업 활성화를 위한 민·관·학 협력 네트워크인 ‘세종 관광·MICE 얼라이언스’의 신규 회원사를 모집한다고 6일 밝혔다.

‘세종 관광·MICE 얼라이언스’는 세종 지역의 관광·MICE 행사 경쟁력을 강화하고 유기적인 협력 체계를 구축하기 위해 운영되는 협의체이다.현재 지자체, 학계, 호텔, MICE 서비스, 관광지 등 다양한 분야의 기관 및 업체 41곳이 참여하여 활발한 협력을 이어가고 있다.

이번 모집은 ▲정책분과(관광MICE 관련 정부기관, 지자체, 공공기관 및 협단체) ▲관광분과(관광사업체, 여행업, 숙박업, 외식업, 운수송업, 쇼핑, 레저, 체험, 의료) ▲MICE분과(컨벤션시설, 유니크베뉴, 기획업, MICE 서비스)를 포함한다.

얼라이언스 회원사에게는 ▲재단 관광사업실 추진 사업 참여기회 제공 ▲관광마케팅 및 MICE 행사 유치·개최 지원사업 연계를 통한 비즈니스 기회 제공 ▲얼라이언스 회원사 간의 네트워킹 및 정보 공유 등의 다양한 혜택이 주어진다.

특히 재단의 ‘2026 세종 MICE 유치·개최지원사업’을 신청하는 단체가 얼라이언스 회원사나 세종의 유니크베뉴를 활용할 경우, 지원금 최대 30%의 가산 혜택을 부여받게 되어 실질적인 비즈니스 연계 효과를 거둘 수 있다.

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한경아 관광사업실장은 “관광MICE 산업은 지역의 숙박, 음식, 관광 자원과 연계한 경제적 파급효과가 매우 큰 산업”이라며, “세종시가 가진 도시의 강점과 민간의 전문성을 결합해 시너지 효과를 낼 수 있도록 역량 있는 파트너들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 전했다.

신청은 오는 30일까지 상시 접수로 진행되며, 참여를 희망하는 단체는 세종시문화관광재단 누리집 공고란을 확인하여 신청서를 이메일로 제출하면 된다. 자세한 사항은 관광기획팀으로 문의할 수 있다.