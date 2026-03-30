세종시문화관광재단, 세종 관광 SNS 기자단 ‘세종러비 3기’ 출범

세종시문화관광재단(재단)이 세종 관광 SNS 기자단 ‘세종러비 3기’를 출범시키고 시민 참여형 관광 홍보 활동에 나섰다고 27일 밝혔다.

재단은 라이콘타운 세종점에서 세종 관광 SNS 기자단 ‘세종러비 3기’ 발대식을 개최했다. 세종러비 3기는 지난 3월 전국 공개모집을 통해 선발됐다.

선발된 기자단은 올해 4월부터 11월까지 세종시 관광명소와 맛집, 축제 등 다양한 관광자원을 직접 취재하고 SNS 채널을 통해 홍보 활동을 펼칠 예정이다.

세종러비 3기 기자단 발대식 사진

특히 올해는 외국인을 포함해 기자단을 구성했다는 점이 눈에 띈다. 재단은 이를 통해 세종 관광 홍보 범위를 보다 국제적으로 넓히고, 다양한 시각으로 지역의 매력을 소개할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이날 발대식에는 기자단과 재단 관계자 등이 참석해 기자단증을 수여하고 활동 방향을 공유했다. 이어 1일 체험프로그램 투어도 함께 진행됐다.

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한경아 세종시문화관광재단 관광사업실장은 “최근 관광홍보는 도시의 일상과 감성을 전달하는 콘텐츠가 중요해지고 있다”며 “세종러비 기자단이 시민의 시선으로 세종의 숨은 매력과 일상의 관광자원을 소개해 세종 관광 홍보에 큰 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.

기자단이 제작한 콘텐츠는 개인 SNS와 세종 관광 공식 SNS 채널 ‘비짓세종’을 통해 공개될 예정이다.