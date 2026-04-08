세종시문화관광재단, ‘2026 세종, 예술로’ 참여 기업·기관 모집

세종시문화관광재단은 지역 예술인과 기업·기관을 잇는 ‘2026 세종, 예술로’ 사업에 참여할 기업·기관을 8일부터 모집한다고 밝혔다.

재단은 이번 공모 선정으로 국비 1억7600만 원을 확보했으며, 이를 바탕으로 지역 예술인 25명과 지역 기업·기관 5곳을 지원할 계획이다. 사업은 참여 기업·기관 5곳을 먼저 선발한 뒤, 선정된 기관과 협업할 지역 예술인을 순차적으로 모집하는 방식으로 진행한다.

이번 사업은 예술인과 기업·기관 간 확장된 협력 관계 구축을 목표로 한다. 협업을 통해 예술인에게는 안정적인 소득 기반을 제공하고, 참여 기관에는 예술적 창의성을 활용한 새로운 가치 창출 기회를 제공할 예정이다.

조치원 1927아트센터 이미지.

신청 기간은 오는 4월 21일까지다. 세종시에 소재하고 사업자등록증 또는 고유번호증을 보유한 기업·기관이면 신청할 수 있다.

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임창웅 예술사업실장은 “이번 사업은 지역 예술인의 역량을 기업 수요와 연계해 환경·사회·투명 경영과 사회문제 해결을 위한 협업 프로젝트를 추진하는 자리”라며 “예술인에게는 의미 있는 일자리를, 기업에는 사회적 책임을 실천하는 계기가 될 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

자세한 내용은 세종시문화관광재단 누리집 공지사항에서 확인하거나 전화로 문의하면 된다.