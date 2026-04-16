KFC, 가맹점주 대상 프랜차이즈 컨벤션 개최

KFC가 가맹점주와 함께 사업 전략을 공유하는 컨벤션을 열었다.

16일 회사는 지난 15일부터 양일간 제2회 프랜차이즈 컨벤션을 개최하고 가맹 사업 운영 성과와 하반기 전략을 발표했다고 밝혔다. 이번 행사는 가맹 사업 출범 이후 성과를 점검하고 본사와 점주 간 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

KFC는 지난 2024년 가맹 사업을 시작한 이후 현재 전국 34개 가맹점을 운영 중이다. 복수 매장을 운영하는 다점포 점주도 증가하는 등 가맹 사업이 확대되는 추세다.

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(사진=KFC)

이번 컨벤션에서는 가맹 사업 성과 공유를 비롯해 하반기 운영 전략과 마케팅 방향이 소개됐다. 신메뉴 시식과 질의응답, 네트워킹 프로그램도 함께 진행됐다.

KFC 관계자는 “가맹점주와의 협력을 기반으로 사업을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.