티맵 만보기 쓰면 자동차 보험 최대 9% 할인

티맵모빌리티는 ‘티맵 만보기’를 통해 목표 걸음 수를 충족하면 자동차 보험료를 최대 9% 할인해 주는 ‘걸음 수 특약’ 상품을 선보인다고 15일 밝혔다.

상품은 보험 가입 시 별도 특약으로 적용 가능하며, 기존 운전점수 할인 특약과 중복이 가능하다. 보험료 할인 조건은 최근 30일 동안 하루 5000보 이상 걸은 날이 17일 이상이면 충족된다.

티맵 만보기 이용자라면 자동차 보험 신규가입 또는 갱신 시 보험사 페이지에서 ‘걸음 수 특약’ 항목을 선택해 특약을 추가할 수 있다. KB손해보험을 시작으로 제휴 보험사를 확대해 나갈 계획이다.

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사진=티맵모빌리티

앞서 티맵모빌리티는 티맵 만보기를 통해 티맵 포인트를 제공해 온 데 이어, 보험 할인까지 범위를 확대했다. 운전과 도보를 아우르는 이동 데이터를 보험과 연계했다.

전창근 티맵모빌리티 최고제품책임자는 “앞으로도 주행과 도보를 포함한 이동 전반의 데이터를 지속 고도화해 보험을 비롯한 다양한 영역으로 서비스와 유저 혜택을 확장하겠다”고 말했다.