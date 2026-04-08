LIG D&A, 美 현지법인 설립…비궁 성과 잇는다

LIG 디펜스&에어로스페이스(이하 LIG D&A)가 미국에 첫 현지법인을 설립하며 본격적인 미국 내 거점 확대에 나섰다.

LIG D&A는 미국 현지법인 ‘LIG Defense U.S. Inc.’(이하 LIG U.S.)’를 새롭게 설립했다고 8일 밝혔다. LIG U.S.는 미국 내 파트너십 구축과 기술교류 등 세계 최대 규모의 미국 방산시장 진출을 위한 전방위 활동에 나설 예정이다.

LIG U.S.는 미 태평양 함대 수상전력사령관을 역임한 리치 브라운 미 예비역 해군 중장을 수석 고문으로 영입했다. 그는 함대 작전 수행을 총괄하고 수상 전력의 전투 준비태세 향상을 주도한 경력이 있어 미 해군 협력관계 강화와 사업 확장의 적임자라고 회사 측은 설명했다.

미국 RIMPAC에서 LIG D&A 관계자들이 무인수상정에 탑재된 비궁 발사대를 점검하고 있다. (사진=LIG D&A)

LIG D&A는 그동안 유럽과 콜롬비아, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 인도네시아, 말레이시아 등 주요국에 현지 사무소를 운영하며 글로벌 네트워크 강화에 힘써왔다. 이번 미국 현지법인 설립으로 해외사업 확대에도 속도가 붙을 전망이다.

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LIG D&A는 이미 2024년 7월 하와이에서 열린 환태평양훈련(RIMPAC)에 참여해 2.75인치 유도로켓 ‘비궁’이 미국 해외비교시험(FCT) 평가를 통과하면서 국내 방산업체 가운데 처음으로 유도무기 기술력을 인정받은 바 있다.

신익현 LIG D&A 대표는 “미국 현지법인 설립은 LIG D&A가 미국 방위산업과 진정한 파트너로 자리매김하기 위해 기울여온 노력과 앞으로 계속될 의지의 표현”이라면서 “한미 방산협력의 교두보로서 역할을 다하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.