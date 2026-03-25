LIG넥스원, 팔란티어와 UAE 통합방위 솔루션 고도화 맞손

LIG넥스원과 미국 AI 소프트웨어 기업 팔란티어 테크놀로지스(이하 팔란티어)가 아랍에미리트(UAE) 통합방위 솔루션 고도화를 위해 협력에 나섰다.

LIG넥스원과 팔란티어는 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 팔로알토에 있는 팔란티어 본사에서 ‘통합방공망 및 무인체계 솔루션 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 25일 밝혔다.

이날 체결식에는 신익현 LIG넥스원 대표와 라이언 테일러 팔란티어 최고수익책임자(CRO) 겸 최고법률책임자(CLO) 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

신익현 LIG넥스원 대표이사(오른쪽)와 라이언 테일러팔란티어 최고수익책임자(CRO) 겸 최고법률책임자(CLO)가 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=LIG넥스원)

양사는 이번 협약을 통해 저고도부터 고고도까지 아우르는 통합방공망과 임무 유형별 무인 플랫폼 등 체계종합 분야에서 협력을 확대할 계획이다. LIG넥스원이 축적해 온 기술력에 팔란티어의 데이터 솔루션을 접목해 미래 전장 대응 역량과 국방 R&D 경쟁력을 강화하겠다는 구상이다.

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양사는 2024년부터 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 차세대 솔루션 개발을 위해 협력해왔다. 이번 MOU를 계기로 다양한 전장 상황에 보다 신속하고 정확하게 대응할 수 있는 통합방공망 및 무인체계 역량을 강화하고, UAE를 비롯한 글로벌 수출 대상국의 방위력 제고에도 기여할 것으로 기대하고 있다

신익현 LIG넥스원 대표는 “LIG넥스원은 정밀유도무기, 무인체계, 감시정찰 등을 아우르는 종합 솔루션을 바탕으로 한국과 수출 대상국의 방위력 고도화에 기여해왔다”며 “팔란티어와의 협력 확대가 국방 R&D 역량을 강화하고 글로벌 경쟁력을 높이는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.