LIG넥스원, 중동 방산전시 WDS 2026 참가

LIG넥스원이 2월 8일부터 5일간 사우디아라비아 리야드에서 열리는 중동 최대 규모 국제 방위산업 전시회 WDS 2026에 참가한다고 9일 밝혔다.

WDS는 중동 지역 최대 방산 전시회로, 올해는 76개국 770여개 업체가 참가하며 440개 이상의 해외 사절단이 방문할 예정이다.

LIG넥스원은 이번 전시에서 지난 2024년 사우디 수출에 성공한 천궁-II를 비롯해 L-SAM, LAMD, 신궁 등 미사일과 드론·항공 위협에 대응할 수 있는 다층 방어 통합 솔루션을 선보인다.

또한 대포병탐지레이더-II와 전자전기(SOJ)도 함께 전시해 탐지·요격·전자전을 연계한 방어체계를 강조할 계획이다.

공중우세 확보와 정밀타격을 위한 차세대 항공 무장체계도 소개한다.

장거리공대지유도탄을 중심으로 한국형 단거리공대공유도탄, 장거리공대공유도탄, 공대함미사일과 함께 자체 개발 중인 다목적순항미사일(L-MCM)까지 다종의 유도무기를 전시한다.

지상군 작전범위를 확대할 중형무인기도 함께 선보인다.

지상 분야에서는 대전차 유도무기 현궁과 무인지상차량 L-스워드, 고스트로보틱스의 4족보행로봇 비전60 등을 전시한다. 이를 통해 드론·전차 공격 대응 역량과 미래 지상군 비전을 제시한다.

해양 영역에서는 통합마스트, 함정전투체계(CMS), 함정 최종방어체계 CIWS-II, 유도로켓 비궁, 해궁 등을 비롯해 수중자율기뢰탐색체(AUV), 무인수상정 해검-III 등 무인 정찰·타격 체계를 선보인다.

LIG넥스원은 이번 전시에서 한국항공우주산업(KAI), HD현대중공업, 이오시스템 등과 함께 전장영역별 솔루션을 소개하며 플랫폼부터 임무 솔루션으로 이어지는 K-방산 밸류체인 생태계를 강조한다.

전시회 기간 협력사의 글로벌 마케팅 지원을 위한 공동전시 공간도 마련했다.

경원산업, 단암시스템즈, 퍼스텍 등 A1 소사이어티 10개 업체가 참여해 주요 제품과 솔루션을 소개한다. LIG넥스원은 상생협력기금, 기술지원, 품질관리, ESG경영 등 동반성장 지원활동을 지속해오고 있다.

사우디는 2030년까지 국방예산 50% 이상을 현지화한다는 목표 아래 방산 현지화 정책을 추진 중이다.

LIG넥스원은 이번 WDS를 계기로 사우디 국영 방산기업(SAMI), 군수산업청(GAMI) 등과 현지 생산 및 MRO 협력체계 구축을 논의할 예정이다.

회사 측은 "천궁-II 수출 성과가 중동지역 협력 생태계로 확장될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.