LIG넥스원, 연세대와 ‘국방 AI’ 협력…방공망·탐색기 공동연구

방산 기술 인재 확보 경쟁이 본격화되는 가운데 LIG넥스원이 연세대와 손잡았다.

LIG넥스원은 연세대학교 인공지능융합대학과 ‘인공지능(AI) 분야 협력 및 전문인재 양성을 위한 포괄적 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

지난 29일 연세대학교 인공지능융합대학 학장실에서 진행한 업무협약(MOU) 체결식에 김대준 LIG넥스원 미사일시스템 연구개발본부장, 차호정 연세대학교 인공지능융합대학 학장을 비롯해 주요 관계자가 참석했다.

지난 29일 김대준 LIG넥스원 미사일시스템연구개발본부장(왼쪽)과 차호정 연세대학교 인공지능융합대학 학장(오른쪽)이 ‘인공지능 분야협력 및 전문인재 양성을 위한 포괄적 업무협약'을 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=LIG넥스원)

이번 협약을 통해 LIG넥스원과 연세대학교 인공지능융합대학은 ▲AI 산학협력 교육 ▲연구인력 및 기술정보 교류 ▲AI 공동연구 및 인턴십 등에서 협력하기로 했다.

주요 협력분야는 통합 방공망(센서융합·무장할당) 및 탐색기(표적 탐지·추적) 분야이며, 지능형 지휘통제체계, 사이버전자전, 위성통신, 무인화 플랫폼 등 점차적으로 협력 분야를 확대할 계획이다.

LIG넥스원과 연세대학교 인공지능융합대학은 급변하는 AI기술 환경에 능동적으로 대응하고 향후 국방 분야의 특수성을 고려한 맞춤형 AI 기술 등을 공동 연구할 예정이다.

LIG넥스원 관계자는 “이번 협력을 통해 방위사업 전 분야에서 쌓아온 LIG넥스원의 개발경험과 연세대학교의 첨단 기술력을 결합해 미래전의 패러다임을 바꿀 인공지능(AI) 분야에 계속 앞서 나갈 수 있도록 함께 노력하겠다”고 밝혔다.