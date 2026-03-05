LIG넥스원, 함대공유도탄-II 조립·점검장 준공

LIG넥스원은 함대공유도탄-II 유도탄 조립·점검장 준공식을 개최했다고 5일 밝혔다.

함대공유도탄-II는 한국형 차기구축함(KDDX)에 탑재해 적 항공기나 순항유도탄 위협에 대해 아군 함정 생존성을 보장하기 위한 대공방어 유도무기를 개발하는 사업이다.

준공식은 4일 LIG넥스원 구미하우스에서 개최됐다. 신익현 LIG넥스원 대표와 방위사업청, 합동참모본부, 해군, 국방과학연구소, 국방기술품질원, 국방신속획득기술연구원, 국방기술진흥연구소, 지자체 관계자 등 100여 명이 참석했다.

LIG넥스원이 4일 구미하우스에서 함대공유도탄-II 유도탄 조립/점검장 준공식을 개최했다. 신익현 LIG넥스원 대표이사(가운데) 등 준공식 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=LIG넥스원)

이번 준공식은 LIG넥스원이 지난 2024년 방위사업청과 함대공유도탄-II 체계개발사업 계약을 체결한 이래 약 2년 만에 이뤄졌다.

최첨단 무기체계 개발에 최적화된 전용 설비를 갖춤으로써, 그동안 축적한 연구개발 역량을 결집해 오는 2030년까지 아군 함정 방어의 첨병이 될 고품질 K방산 유도무기의 완성에 더욱 박차를 가할 방침이다.

특히 이번 사업은 업계 최초로 업체가 주관하는 대공방어 유도무기 체계개발 사업이다. 국산화율 90% 달성을 목표로 개발이 진행되고 있어 향후 수출 경쟁력 강화와 참여 기업과의 상생에도 기여할 전망이다.

신익현 LIG넥스원 대표는 "현재 개발이 진행 중인 장거리공대지, 단거리공대공유도탄을 비롯해 향후 장거리공대공유도탄에 이르기까지 차세대 무기체계 확보에도 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.