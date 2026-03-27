LIG넥스원·제노코, 위성통신·항공 분야 협력 본격화

LIG넥스원(대표 신익현)과 제노코가 위성통신·항공 분야 사업 확대를 위한 협력에 본격 나선다.

LIG넥스원은 지난 26일 경기도 성남시 제2판교하우스에서 항공전자와 위성지상국, 위성탑재체 등 항공우주 전문기업인 제노코와 ‘위성통신, 항공분야 업무협력을 위한 협약’을 체결했다고 27일 밝혔다.

이날 행사에는 문병호 LIG넥스원 C5ISR사업부문장, 유태삼 제노코 대표 등 LIG넥스원과 제노코 주요 관계자가 참석했다.

유태삼 제노코 대표(왼쪽)와 문병호 LIG넥스원 C5SIR사업부문장이 MOU체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=LIG넥스원)

LIG넥스원과 제노코는 이번 MOU체결을 통해 ▲상호 기술 교류 및 협력을 통한 사업 역량 강화 ▲위성통신, 항공분야 첨단기술 개발 공동수행 등을 위한 구체적인 방안을 구축할 예정이다. 또 사업 공동수행과 연계해 국방분야 연구과제 공동기획 및 제안도 추진할 계획이다.

LIG넥스원은 군위성통신체계와 정지궤도위성, 저궤도위성 지상체, 위성단말 등 다양한 개발 역량을 기반으로 위성통신·항공분야 경쟁력을 강화해 왔다고 설명했다.

LIG넥스원 관계자는 “위성통신·항공분야에 대한 LIG넥스원의 다양한 경험과 제노코의 기술을 바탕으로 국방위성통신과 항공분야 발전에 시너지를 낼 것”이라고 말했다.