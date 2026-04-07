1만2000년전 주사위 찾았다…그런데 모양이?

인류 역사상 가장 오래된 주사위가 약 1만2000년 전 아메리카 원주민에 의해 만들어졌다는 연구 결과가 나왔다고 아스테크니카 등 외신은 최근 보도했다.

해당 논문은 미국 고고학회가 발행하는 학술지 ‘아메리칸앤티쿼티(American Antiquity)’에 실렸다.

연구에 따르면, 현재까지 확인된 가장 오래된 주사위는 마지막 빙하기 말기인 약 1만2000년 전 북아메리카 서부 대평원 지역에서 수렵·채집 생활을 하던 아메리카 원주민들에 의해 제작·사용된 것으로 나타났다. 이는 유럽에서 발견된 청동기 시대 주사위보다 수천 년 앞선 시기의 유물이다.

인류 역사상 가장 오래된 주사위가 약 1만2000년 전 아메리카 원주민에 의해 만들어졌다는 연구 결과가 나왔다. (사진= 로버트 J. 매든)

이번 연구는 콜로라도 주립대학교 박사 과정 연구자인 로버트 J. 매든이 주도했다. 그는 주사위를 이용한 확률 기반 게임이 최소 1만2000년 전부터 아메리카 원주민 문화의 일부였다고 설명했다. 가장 오래된 유물은 와이오밍, 콜로라도, 뉴멕시코 일대의 후기 플라이스토세 폴섬 시대 유적지에서 발견됐으며, 이는 구대륙 유물보다 6000년 이상 앞선 것이다.

매든은 “역사학자들은 전통적으로 주사위와 확률 개념을 구세계의 혁신으로 봐왔다”며 “그러나 고고학적 증거는 고대 아메리카 원주민들이 훨씬 이전부터 무작위 결과를 만들어내는 도구를 의도적으로 제작하고 이를 게임에 활용해 왔음을 보여준다”고 밝혔다.

고대 주사위의 형태

연구에 따르면 가장 오래된 주사위는 약 1만2800년에서 1만2200년 전으로 거슬러 올라가며, 오늘날의 정육면체가 아닌 ‘이진 주사위’ 형태였다. 이는 작은 뼈 조각으로 만들어졌으며 손에 쥐기 쉽게 다듬어진 것이 특징이다.

형태는 평평하거나 약간 구부러진 구조로, 타원형이나 직사각형이 많았다. 각 주사위는 동전처럼 양면이 명확히 구분되도록 색상, 표식, 혹은 표면 처리로 차이를 두었으며, 일부는 한쪽이 볼록하고 다른 쪽이 오목한 형태로 제작됐다.

매든은 “이 주사위는 단순하지만 목적이 분명한 도구로, 우연히 만들어진 부산물이 아니라 무작위 결과를 생성하기 위해 의도적으로 제작된 것”이라고 설명했다.

연구진, 주사위 판별 기준 제시

납작한 주사위 종류. 왼쪽은 뼈 주사위, 오른쪽은 막대 주사위 (사진= 스튜어트 컬린)

연구진은 고고학 유물이 실제 주사위인지 판단하기 위한 네 가지 기준도 제시했다. 첫째, 양면을 가진 물체일 것과 둘째는 두 면이 명확히 구분될 것, 셋째는 형태는 평평형, 평면-볼록형, 볼록-오목형, 또는 양면이 둥근 형태 중 하나일 것이며 넷째는 손에 쥐고 던질 수 있는 적절한 크기와 형태를 갖출 것 등이다.

이 기준을 바탕으로 연구진은 기존에 발굴된 유물을 재검토했으며, 총 45개 유적지에서 565점의 주사위를 확정적으로 식별하고 94점을 추가 후보로 분류했다. 구멍이 뚫린 유물이나 양면 구분이 불명확한 물체는 분석에서 제외됐다.

‘도박’ 아닌 사회적 교류 도구

매든은 당시 주사위 게임이 현대적 의미의 도박과는 달리 사회적 기능을 수행했을 가능성이 높다고 분석했다. 그는 “이 게임은 일대일로 진행되며 하우스가 없는 공정한 구조였다”며 “특히 서로 잘 알지 못하는 집단 간 교류에서 일종의 교환 수단으로 활용됐고, 시간이 지나면서 지속적인 관계를 형성하는 역할을 했을 것”이라고 설명했다.

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이번 연구는 확률 개념의 기원에 대한 기존 통념에도 도전한다. 그동안 확률적 사고는 약 6000년 전 청동기 시대 구세계에서 시작된 것으로 여겨졌지만, 이번 연구는 그 시점을 훨씬 앞당겼다.

매든은 “주사위의 기원을 살펴보는 것은 곧 확률적 사고의 기원을 탐구하는 것”이라며 “아메리카 원주민들은 이미 1만2000년 전 무작위 결과를 생성하고 이를 게임에 활용하는 사고 체계를 갖추고 있었다”고 강조했다.