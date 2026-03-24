'배우라' 새긴 납탄 발견…고대 로마 전장의 숨겨진 이야기

고고학자들이 약 2000년 전 사용된 투석기용 납탄을 발굴했다.

인터레스팅엔지니어링, 라이브사이언스 등 외신은 최근 이스라엘 하이파대학교 연구진이 해당 유물을 발견했다고 보도했다. 이들은 해당 연구 결과를 지난 10일 학술지 ‘팔레스타인 탐사 계간지(Palestine Exploration Quarterly)'에 발표했다.

보도에 따르면 연구진은 히포스 인근 로마 공동묘지를 발굴하던 중 고대 투석기 탄환을 발견했다. 녹인 납으로 제작된 이 탄환 표면에는 적에게 보내는 메시지가 새겨져 있었다.

납으로 된 투석기 탄환에는 그리스 문자로 'ΜΑΘΟΥ'라는 단어가 새겨져 있는데, 연구진들은 이것이 그리스어로 ‘배우라’는 명령이라고 추정했다. (사진=마이클 아이젠버그/하이파 대학교)

탄환 한쪽에 새겨진 것은 그리스 문자 ‘ΜΑΘΟΥ’였다. 연구진은 이를 ‘배우라’는 뜻의 그리스어 ‘마타이노(mathaíno)’의 변형으로 해석했다. 이 지역에서는 과거 ‘잡다’, ‘맛보다’ 등 풍자적 의미를 담은 문구가 새겨진 납탄도 발견된 바 있다.

하이파대학교 고고학자 마이클 아이젠버그는 “이런 형태 납 투석탄은 헬레니즘 시대, 특히 기원전 2세기경 유적에서 다수 발견돼 잘 알려져 있다"면서도 "하지만 ‘배우라’는 의미의 문구가 새겨진 사례는 이번이 처음”이라고 설명했다.

연구진은 해당 탄환이 갈릴리 호수 동쪽 약 1.6㎞ 지점에 위치한 히포스에 주둔하던 그리스어 사용자들이 공격자에 맞서 사용한 것으로 추정했다.

히포스는 데카폴리스로 알려진 10개 고대 도시 연합체 중 하나다. 이 도시들은 알렉산더 대왕의 후계자인 마케도니아인들이 레반트 동부에 건설했으며, 이후 로마 제국에 의해 파르티아 제국을 견제하는 동부 전초기지로 발전했다. 파르티아인들은 고대 근동 지역에 거주했던 이란 동부 유목민의 후손으로 알려져 있다.

투석기 탄환은 갈릴리 해 동쪽에 위치한 고대 헬레니즘 도시인 히포스의 유적지에서 발견됐다. (사진=마이클 아이젠버그/하이파 대학교)

이번 유물은 지난해 히포스 유적지 공동묘지 발굴 과정에서 발견됐다. 연구진은 이 탄환이 성벽 위에서 발사됐을 가능성이 크다고 보고 있다. 해당 성벽은 인근 도로를 내려다보는 위치에 자리하고 있었다. 레몬 형태를 띠는 이 납탄은 길이 약 3.2㎝로, 한쪽 면은 강한 충격으로 파손된 상태다. 원래 무게는 약 45g이었을 것으로 추정된다.

연구진은 투석기가 저렴하면서도 효과적인 고대 포병 무기였으며, 숙련된 투석병은 약 300m 떨어진 표적도 맞출 수 있었다고 설명했다. 또한 투석탄은 전쟁 중에도 간단한 틀을 이용해 쉽게 제작할 수 있었다.

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고대 투석탄에는 신의 이름이나 율리우스 카이사르와 같은 장군, 도시 이름, 삼지창·번개·전갈 등 상징이 새겨지는 경우가 많았다. 당시에는 이런 문양이 탄환에 힘을 부여한다고 여겨졌다.

이번 유물은 26년에 걸친 히포스 발굴 작업에서 확인된 69개의 납 투석탄 가운데 하나로, 당시 전투 상황과 심리전 양상을 보여주는 중요한 자료로 평가된다.