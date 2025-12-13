"고대 로마인들, 시신에 석고 반죽 발랐다"

로마 시대 매장지에서 발견된 지문이 특이한 액체 석고 장례 의식에 대한 새로운 단서를 제공해 관심을 끌고 있다.

과거 로마인들이 시신을 매장하기 전 석고와 같은 반죽을 만들어 시신에 발랐다는 연구 결과가 나왔다고 과학매체 라이브사이언스가 11일(현지시간) 보도했다.

영국 요크대학 연구진은 로마 제국 시대 요크셔 지역 주민들의 매장 관습을 조사해왔다. 연구 결과, 약 1천800년 전 로마령 브리튼에서 시신을 매장하기 위한 준비 과정에서 석고 같은 걸쭉한 반죽을 만들어 시신에 바른 흔적이 확인됐다. 이로 인해 일부 시신에서는 오늘날까지도 볼 수 있는 선명한 지문과 손자국이 남아 있는 것으로 밝혀졌다.

연구진은 로마 시대 무덤의 시신에서 선명한 지문과 손자국을 발견했다. (출처=Seeing the Dead Project/요크 대학교•요크 박물관 재단)

연구진은 이번 발견이 서기 3~4세기 장례 풍습이 실제로 어떻게 이뤄졌는지를 보여주는 중요한 증거라고 설명했다.

석고는 칼슘 기반 광물로, 고대 회반죽과 시멘트의 주요 재료였다. 석고를 가열한 뒤 물과 섞으면 걸쭉한 반수석고가 되는데, 이를 시신에 부으면 굳어 고인의 형태나 흔적을 남기는 외피가 형성한다. 폼페이에서 발견된 석고 주형과 같은 원리다.

지금까지 요크셔 지역에서 최소 45개의 액체 석고 매장 사례가 발견됐다. 연구팀은 과거 1870년대에 발견됐지만 충분히 연구되지 않았던 한 석관을 다시 조사하는 과정에서 액체 석고를 바르는 방식에 대한 결정적 단서, 즉 손으로 바른 흔적을 발견했다.

출처=Seeing the Dead Project/요크 대학교•요크 박물관 재단

요크대 로마 고고학자이자 ‘죽은 자를 보다(Seeing the Dead)’ 프로젝트 책임자인 모린 캐럴은 “관 덮개를 들어올리고 세척 및 3D 스캔을 시작했을 때 선명한 손가락 자국을 발견해 모두가 놀랐다”며 “이 손자국은 그동안 발견된 적이 없었고, 석관 덮개가 다시 열려 조사된 것도 이번이 처음”이라고 말했다.

관련기사

캐럴은 과거에는 액체 석고를 섭씨 150도 이상으로 가열해 시신 위에 부었을 것으로 추정했지만, 지문이 남아 있다는 사실은 석고 혼합물이 누군가가 손으로 바를 수 있는 부드러운 반죽 상태였음을 의미한다고 설명했다.

그는 이어 “지문과 손자국은 로마인들이 죽은 이를 얼마나 가까이서, 개인적인 방식으로 다뤘는지를 보여준다”며, 이러한 흔적은 시신을 매장한 사람이 전문 장례업자였는지, 가족이었는지 등 추가 정보를 밝히는 단서가 될 수 있다고 덧붙였다.