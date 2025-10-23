"금화부터 은괴까지"…2천년 전 로마 보물 8년 동안 숨겼던 남자

독일에서 한 남성이 약 2천 년 전 로마 시대의 유물을 발견하고도 8년 간 당국에 알리지 않고 숨겨왔던 사실이 뒤늦게 밝혀졌다고 과학전문매체 라이브사이언스가 22일(현지시간) 보도했다.

이 남성은 2017년 수백 개의 은화와 금반지, 금화 1개, 여러 개의 은괴로 이루어진 로마 시대 보물을 발견했다.

한 남자가 2017년 독일에서 로마 시대의 유물을 발견한 후 2025년까지 이를 신고하지 않은 일이 일어났다. (출처=Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensics)

그는 독일 북서부 니더작센주 힐데스하임구 보르섬 마을 인근에서 금속 탐지기를 이용해 약 2천년 된 유물을 찾아냈다. 이후 그는 발굴 허가 없이 탐사를 진행했고 발견 후에도 알리지 않았다. 그는 올해 4월이 되어서야 경찰과 힐데스하임 문화유산 보호 당국에 이를 신고했다.

지난 달 초, 정부 관리들은 해당 지역에 대한 추가 조사를 진행의 추가로 몇 개의 동전을 더 찾아냈다. 이로써, 발견된 은화 개수가 450개로 늘었다. 이번 발견은 니더작센주에서 발견된 로마 동전 중 가장 큰 규모 중 하나로 알려졌다.

추가 조사로 발견된 유물 (출처= Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensics)

니더작센 주 문화재청 고고학자 세바스찬 메살은 "이 발견은 엄청난 과학적인 중요성을 가지고 있다"고 밝혔다.

이 동전들은 로마 공화정이 붕괴하고 황제가 제국을 통치하기 시작한 초기 로마 제정 시대에 만들어진 것으로 추정된다. 성명에 따르면, 이 시기는 로마인과 국경 너머 게르만족 간의 공존과 대립이 동시에 존재했던 시기다. 연구진들은 향후 분석을 통해 이 보물이 묻힌 시점을 보다 정확히 특정할 수 있을 것이라고 밝혔다.

관련기사

한편, 보물을 발견한 31세 남성은 신고 후 정부가 운영하는 금속 탐지기 교육 과정에 참여했다. 또한 공소시효가 만료됨에 따라 힐데스하임 검찰청은 해당 사건에 대한 수사를 종결했다.

니더작센주에서는 고고학적 유물을 찾기 위해 금속 탐지기를 사용할 경우 반드시 정부의 허가를 받아야 하며, 이는 유적지 훼손을 방지하고 발견된 유물을 적법하게 신고하도록 하기 위한 제도라고 당국은 설명했다.