고대 로마 목욕탕, 생각보다 더러웠다…"납·유기물 흔적 확인"

고대 로마는 공중 목욕탕과 상수도 시설이 발달한 문명으로 유명하다. 하지만 로마 공화정 시기 초기 목욕 시설의 실제 위생 상태는 기대와 달랐던 것으로 알려져 관심이 쏠리고 있다.

과학매체 라이브사이언스에 따르면 독일 요하네스 구텐베르크 마인츠 대학 연구진은 이탈리아 폼페이에서 발견된 고대 로마인 초기 목욕탕 시설을 연구한 내용을 최근 미국국립과학원회보(PNAS)에 발표했다.

폼페이에서 가장 오래된 공중목욕탕 건물에 남아 있는 목욕탕 유적 (사진=세스 파스키어)

연구진은 당시 목욕탕이 하루에 한 번만 물을 교체했기 때문에 목욕 물이 쾌적하지 않았을 가능성이 크다고 결론 내렸다. 해당 연구 주저자 귈 쉬르멜리힌디 마인츠 요하네스 구텐베르크 대학 지리 고고학자는 "이 작은 시설의 목욕 경험은 위생적이지 못했을 가능성이 매우 높다”고 밝혔다.

연구진은 폼페이의 공화정 목욕탕에 남아 있던 석회질 침전물을 분석해 당시 사용된 물의 성분을 추적했다. 침전물에 포함된 탄산칼슘은 경수(hard water) 환경에서 칼슘 이온과 탄산 이온이 반응해 생성되는 물질로, 주전자나 보일러, 배관 등에 분필 같은 단단한 석회질을 남기는 것으로 알려져 있다.

연구진은 폼페이에서 가장 오래된 공중목욕탕 구조물에서 탄산염 샘플을 채취했다. (사진=세스 파스키어)

논문에서 연구진은 공중 목욕탕이 로마 문화의 핵심 요소였으며, 로마 제국의 확장과 함께 목욕 문화도 한층 발달했다고 설명했다. 쉬르멜리힌디는 로마 제국 전성기에는 로마인들이 “매일 목욕하고 몸을 씻기 위해 장거리 수로를 건설했다”고 덧붙였다.

그러나 기원전 130년부터 30년 사이 로마 공화정 시대에 운영된 폼페이 초기 목욕탕은 상황이 달랐다. 수로가 구축되기 전에는 노예들이 양수기 하나로 우물과 저수조에서 물을 끌어올려 목욕탕에 채웠다. 그러다보니 하루에 한번 이상 물을 보충하기 어려웠다는 것이다. 연구진은 “이런 환경에서는 물이 깨끗하지 않았을 것”이라고 지적했다.

연구진은 특히 목욕탕에 남아 있던 탄산염에서 탄소 동위원소가 크게 감소한 점에 주목했다. 탄소 동위원소 값이 가장 낮게 나타난 지점은 목욕탕 물이 빠져나가는 배수 구역이었는데, 이는 땀과 소변, 목욕 오일 등 사람의 활동에서 비롯된 유기 탄소가 물에 유입됐을 가능성을 시사한다고 연구진은 설명했다.

연구 공동 저자인 세스 파스키어 마인츠 요하네스 구텐베르크 대학교 지질고고학자는 “사람들은 비누 대신 올리브유를 사용해 몸의 때를 문지르고 닦아냈는데, 그 기름 중 일부가 물에 떨어졌을 것”이라고 밝혔다.

연구진은 공화정 목욕탕의 물이 “인간 배설물로 심하게 오염됐을 가능성이 크다”며, 이는 물이 자주 교체되지 않아 위생적으로 열악한 환경이 조성됐음을 보여준다고 평가했다.

또한 연구진은 목욕탕에 남아 있는 원소 흔적을 분석해 중금속 오염 여부도 살폈다. 그 결과 공화정 목욕탕에서는 납 수치가 비교적 높게 나타났는데, 이는 목욕탕 단지에 설치된 납 파이프 시스템을 통해 납이 유입됐을 가능성이 크다고 추정했다. 다만 시간이 흐르면서 파이프 내부에 탄산칼슘이 점차 침착돼 물속 납 농도는 감소했을 수 있다고 덧붙였다.

파스키어는 “사회 계층에 상관없이 모두가 목욕탕에서 어울렸고, 가격도 저렴했다”며 “만약 물이 정말 더럽고 냄새가 심했다면 목욕탕에 손님이 없었을 것”이라고 말했다. 이어 “사람들은 아마 작은 온수 풀에서 오래 머물기보다, 따뜻한 목욕탕 공기 속에서 담소를 나누며 시간을 보냈을 것”이라고 덧붙였다.