노타, AI 경량화 수요로 '급성장'…수주 111% 늘어

노타가 반도체 기업을 고객사로 연이어 확보하며 인공지능(AI) 경량화 사업 확대에 나섰다.

노타는 올해 1분기 수주액이 전년 동기 대비 111% 증가한 118억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 이번 1분기 수주 성과는 AI 모델 최적화 플랫폼 '넷츠프레소'와 비전언어모델(VLM) 기반 영상 분석 솔루션 '노타 비전 에이전트(NVA)'인 것으로 전해졌다.

플랫폼 부문에선 넷츠프레소 중심으로 글로벌 반도체 기업과 협력이 확대된 것으로 알려졌다. 넷츠프레소는 반도체 특성에 맞춰 AI 모델을 경량화·최적화해 디바이스 환경에서 효율적으로 구동할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다. 최근 추론 효율과 메모리 최적화의 중요성이 커지면서 노타는 모바일, 데이터센터, 엣지 디바이스 등 다양한 환경으로 기술 공급 범위를 확대하고 있다.

노타가 반도체 기업을 고객사로 연이어 확보하며 AI 사업 확대에 나섰다. (사진=노타)

노타는 삼성전자와 온디바이스 AI 분야 계약을 체결한 데 이어 퓨리오사AI, Arm에 잇따라 기술을 공급했다. 특히 노타는 Arm과 계약을 통해 AI 최적화 기술이 Arm 기반 컴퓨팅 환경에서 활용될 기반을 마련했다. Arm이 엣지부터 클라우드, 데이터센터, 자동차, 로보틱스까지 AI 생태계를 확장하는 가운데, 노타는 개발자들이 하드웨어 성능을 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 계층으로 자리매김할 기반도 확보했다.

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솔루션 부문에선 NVA 중심으로 성장 흐름이 이어지고 있다. NVA는 특정 객체를 단순히 인식하는 수준을 넘어 VLM 기반으로 추론을 통해 맥락을 해석하고 상황을 판단한다. 실시간 상황 이해는 물론 요약·보고까지 지원하며 다양한 산업 현장에서 활용 범위를 넓혀가고 있다. NVA는 글로벌 자동차 부품 기업을 비롯해 조선, 지능형교통체계(ITS), 제조, 미디어 등 다양한 고객군에서 수주가 이어지며 사업 기반을 넓혔다.

채명수 노타 대표는 "터보퀀트 사례에서 보듯, 추론 효율과 메모리 최적화에 대한 시장 요구가 높아지며 우리 기술에 대한 수요도 커졌다"며 "확보한 수주를 고객 성과로 연결하고, 다양한 반도체·산업 환경에서 축적한 적용 경험을 바탕으로 AI 최적화 시장에서 기술 리더십을 공고히 하겠다"고 강조했다.