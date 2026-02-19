노타, KBS 재난 방송 '골든타임' 지킨다…AI 영상 분석 시스템 구축

재난 발생 시 수많은 폐쇄회로TV(CCTV) 영상을 일일이 확인하던 번거로움이 사라지고 인공지능(AI)이 방송 송출에 최적인 장면을 스스로 찾아내는 시대가 열렸다.

노타는 KBS의 '재난 CCTV AI 데이터셋 구축 및 영상분석 고도화' 사업을 통해 비전 언어 모델(VLM) 기반 재난 뉴스특보 워크플로우를 구현했다고 19일 밝혔다. 이번 사업은 재난 방송의 신속성과 정확성을 확보하기 위해 AI가 대량의 영상 데이터 중 최적의 장면을 실시간으로 선별하는 데 중점을 두었다.

노타는 이번 프로젝트에 자사의 핵심 엔진인 '노타 비전 에이전트(NVA)'를 적용했다. NVA는 현장 상황을 스스로 인식하고 이해하는 솔루션이다. 재난 지역 인근 CCTV에서 수집된 방대한 영상 중 보도에 가장 적합한 장면을 자동으로 추출한다. 특히 기술적 수치를 넘어 현장 기자의 의견을 반영한 보도 적합성을 선별의 핵심 기준으로 확립했다.

(사진=노타)

또 내부 테스트 결과 산불 데이터셋에서 기자들이 선정한 이미지와 NVA가 선별한 이미지가 높은 일치율을 보인 것으로 나타났다. 이 시스템은 수십 초 내에 재난 상황에 가장 부합하는 이미지를 순위 값과 함께 선별하고 판단 근거까지 제공한다.

관련기사

양사는 현장 기자가 영상의 보도 적합성을 간편하게 평가할 수 있는 사용자 피드백 반영 시스템도 구축했다. 해당 평가 결과는 AI 성능 개선에 활용되어 운영 과정에서 시스템이 점진적으로 고도화될 수 있도록 설계됐다.

채명수 노타 대표는 "이번 사업은 노타의 AI 최적화 기술과 온디바이스 AI 역량이 방송 미디어 분야로 확장된 의미 있는 사례"라며 "공공·미디어 분야와의 협업을 통해 국가 재난 대응 등 현장에 도움이 되는 AI 기술을 발전시키겠다"고 강조했다.