대전시가 택한 노타, 지역 AI 기업 넘어 글로벌 진출 가속

대전시가 선정하는 디지털 기업 지원 사업에 3년 연속 참여한 노타가 지역 기반 인공지능(AI) 기술 상용화 주도는 물론 글로벌 시장 진출에 속도를 낸다.

노타는 대전시와 대전정보문화산업진흥원이 추진한 차세대 디지털 선도기업 육성사업에 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.

차세대 디지털 선도기업 육성 사업은 글로벌 경쟁력을 갖춘 지역 디지털 기업을 중견기업으로 성장시키기 위한 프로그램이다. 3년간 단계별 평가를 거쳐 기업을 압축하는 라운딩 방식으로 운영됐다. 노타는 2024년 8개 기업 선정 이후 2025년 5개 기업, 2026년 최종 3개 기업에 이름을 올렸다.

(사진=노타)

노타는 이번 사업에서 AI 모델 경량화·최적화 기술과 이를 자동화한 플랫폼 '넷츠프레소'의 기술 경쟁력을 인정받았다. 넷츠프레소는 하드웨어 조건에 맞춰 AI 모델을 효율적으로 압축·최적화·배포하는 플랫폼이다.

AI 모델 크기를 최대 90% 이상 줄이면서도 정확도를 유지해 온디바이스 AI 적용 및 피지컬 AI 구현을 위한 경량 모델 개발에 활용된다. 최근 삼성전자 엑시노스 2600과 퓨리오사AI 레니게이드에 대한 기술 공급 계약을 체결했다.

산업 현장에서의 실제 적용 사례 역시 주요 평가 요소로 반영됐다. 노타의 비전-언어 모델(VLM) 기반 영상 관제 솔루션인 '노타 비전 에이전트(NVA)'는 실시간 영상 분석을 통해 상황 인지 및 감지 기능을 제공한다. 이를 통해 제조·산업 안전 등 다양한 분야에서 상용화 사례를 확보했다.

지역 중심 성장성 측면에서도 회사는 긍정적인 평가를 받았다. 노타는 2015년 카이스트(한국과학기술원) 연구진이 대전에서 창업해 코스닥 상장까지 한 기업이다. 노타는 대전에 본사를 두고 지역 인재 채용을 확대해 왔다. 대전시 지능형교통체계(ITS) 구축, 공공 인프라 사업 등 지역 기반 프로젝트들도 수행했다.

채명수 노타 대표는 "대전에서 기술을 개발하고 산업 현장에 적용하면서 성장해 왔다"며 "AI 모델을 실제 디바이스 환경에서 실행할 수 있도록 만드는 최적화 기술을 바탕으로 글로벌 AI 산업에서도 경쟁력을 확대하겠다"고 말했다.